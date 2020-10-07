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Среда, 07.10.2020
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Ливни и сильный ветер: прогноз погоды на середину недели

Ливни и сильный ветер: прогноз погоды на середину недели
Обновлено 07:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
На средину недели синоптики передают сильные дожди и ветер.

В среду, 7 октября, в Украину придет похолодание. В большинстве областей ожидаются дожди.

На западе страны в среду ожидаются дожди. Днем температура будет в пределах +20 градусов. Ночная температура около +10 - +12 градусов.

На севере будет достаточно тепло, температура поднимется днем до 20 градусов, но будет дождливо.

На востоке воздух прогреется до 23 градусов по Цельсию. Ночью похолодает до +10. Преимущественно без осадков. Дожди возможны в Сумской и Полтавской областях.

В южных областях синоптики обещают солнечный день с температурой до +23 градусов. Ночью в пределах +15 -+17 градусов. Возможен небольшой дождь.

В столице Украины 7 октября будет дождливым. Днем немного похолодает,  температура опустится до +17 градусов, ночная температура будет держаться в пределах 16 градусов выше нуля.

Карта погоды на 7 октября

А 8 октября по всей Украине, кроме востока и юго-востока, ожидаются грозы. В большинстве северных регионах, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Одесской областях местами значительные дожди.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в большинстве областей ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Карта погоды на 8 октября

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Погода, Дожди, Осень, Октябрь.

Автор:

Телеграф
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