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Праздник 7 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать

Праздник 7 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Обновлено 10:40 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
В этот день Православная церковь почитает память первомученицы Фёклы, последовательницы апостола Павла, которая перетерпела много страданий за свою святость и чистоту девичью.

В возрасте 18 лет она обратилась в христианскую веру, осознанно став невестой Жениха Небесного.

Христианская вера помогла Фёкле перенести все страдания и муки от гонителей христиан и от мужчин, посягавших на её девство (святая отличалась прекрасной внешностью). Её пытались сжечь на костре, но пошел дождь с градом и огонь погас. Фёклу не растерзали дикие звери, а лишь безропотно лизали ей ноги. Пьяные юноши хотели обесчестить святую деву, но Господь развернул перед ней гору и укрыл её от преследователей в пещере.

Святая равноапостольная Фёкла дожила до 90 лет, исцеляя страждущих духом и плотью, проповедую Истину и многих обращая к вере.

На Руси женщины должны были прясть, чтобы привлечь удачу. Поэтому святую Феклу называли "запрядальницей".

Весь этот день наши предки пели и веселились. А к полуночи зажигали огни, из-за которых Фекле дали еще одно прозвище – заревница, и молотили снопы. В следующие дни этим занимались только по утрам.

День Феклы связывали с семейным счастьем, поэтому предки старались устраивать свадьбы. Полагали, что союз будет крепким.

В домах обычно наводили порядок. Время называли неподходящим для лени и тоски, а также для того, чтобы ходить в гости. Старались также снаружи дом не закрывать, чтобы впустить удачу.

Ещё 7 октября копали свеклу и последний раз собирали боровики. Их часто называют белыми грибами и многие считают царями среди остальных разновидностей. Белый гриб отличает не только массивный и величественный вид, но также питательные и вкусовые качества — из боровиков делают разнообразные блюда и заготовки.

Среди девушек было принято гадать — в окно просовывали пирожок. Если никто его не касался, то считали, что замуж позовут не скоро. Если затронет холодная рука — супруг будет небогатым, а если теплая — состоятельным.

Что можно делать 7 октября

  • Идти в лес искать белые грибы.

  • Немного прибраться в жилище, чтобы потом весь год дела по дому полегче давались.

  • Удачным в этот день будет замужество и женитьба.

Что нельзя делать 7 октября

  • Не следует в этот день стирать, гладить, шить и заниматься другими подобными делами.

  • Запрещено закрывать жильё снаружи - в доме обязательно кто-то должен быть.

  • Запрещено 7 октября ссориться и ругаться матом. По древнему поверью, из-за бранных слов отрицательная энергия вернется назад в тройном объеме.

  • Ходить в гости и принимать их у себя в эту среду не стоит, иначе можно разругаться с друзьями и близкими в пух и прах.

  • Не рекомендуется этот день для переговоров, подписания различных соглашений и контрактов.

  • Нельзя 7 октября лениться. Считается, что тот, кто займётся любым делом (даже, например, рукоделием), привлечёт к себе финансы.

Народные приметы 7 октября

  • Большой урожай рябины предвещает чересчур морозную зиму.

  • Если 7 октября гремит гром, то зимой, которая будет теплой, не стоит ждать снега.

  • На дубах созрело много желудей – ожидается слабая зима, а грядущий год порадует обильным урожаем.

  • Если птицы летят очень низко над землей, зима придет рано и будет очень суровой.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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