Праздник 7 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать

В этот день Православная церковь почитает память первомученицы Фёклы, последовательницы апостола Павла, которая перетерпела много страданий за свою святость и чистоту девичью.

В возрасте 18 лет она обратилась в христианскую веру, осознанно став невестой Жениха Небесного.

Христианская вера помогла Фёкле перенести все страдания и муки от гонителей христиан и от мужчин, посягавших на её девство (святая отличалась прекрасной внешностью). Её пытались сжечь на костре, но пошел дождь с градом и огонь погас. Фёклу не растерзали дикие звери, а лишь безропотно лизали ей ноги. Пьяные юноши хотели обесчестить святую деву, но Господь развернул перед ней гору и укрыл её от преследователей в пещере.

Святая равноапостольная Фёкла дожила до 90 лет, исцеляя страждущих духом и плотью, проповедую Истину и многих обращая к вере.

На Руси женщины должны были прясть, чтобы привлечь удачу. Поэтому святую Феклу называли "запрядальницей".

Весь этот день наши предки пели и веселились. А к полуночи зажигали огни, из-за которых Фекле дали еще одно прозвище – заревница, и молотили снопы. В следующие дни этим занимались только по утрам.

День Феклы связывали с семейным счастьем, поэтому предки старались устраивать свадьбы. Полагали, что союз будет крепким.

В домах обычно наводили порядок. Время называли неподходящим для лени и тоски, а также для того, чтобы ходить в гости. Старались также снаружи дом не закрывать, чтобы впустить удачу.

Ещё 7 октября копали свеклу и последний раз собирали боровики. Их часто называют белыми грибами и многие считают царями среди остальных разновидностей. Белый гриб отличает не только массивный и величественный вид, но также питательные и вкусовые качества — из боровиков делают разнообразные блюда и заготовки.

Среди девушек было принято гадать — в окно просовывали пирожок. Если никто его не касался, то считали, что замуж позовут не скоро. Если затронет холодная рука — супруг будет небогатым, а если теплая — состоятельным.

Что можно делать 7 октября

Идти в лес искать белые грибы.

Немного прибраться в жилище, чтобы потом весь год дела по дому полегче давались.

Удачным в этот день будет замужество и женитьба.

Что нельзя делать 7 октября

Не следует в этот день стирать, гладить, шить и заниматься другими подобными делами.

Запрещено закрывать жильё снаружи - в доме обязательно кто-то должен быть.

Запрещено 7 октября ссориться и ругаться матом. По древнему поверью, из-за бранных слов отрицательная энергия вернется назад в тройном объеме.

Ходить в гости и принимать их у себя в эту среду не стоит, иначе можно разругаться с друзьями и близкими в пух и прах.

Не рекомендуется этот день для переговоров, подписания различных соглашений и контрактов.

Нельзя 7 октября лениться. Считается, что тот, кто займётся любым делом (даже, например, рукоделием), привлечёт к себе финансы.

Народные приметы 7 октября