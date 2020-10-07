Праздник 7 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать

В возрасте 18 лет она обратилась в христианскую веру, осознанно став невестой Жениха Небесного.
Христианская вера помогла Фёкле перенести все страдания и муки от гонителей христиан и от мужчин, посягавших на её девство (святая отличалась прекрасной внешностью). Её пытались сжечь на костре, но пошел дождь с градом и огонь погас. Фёклу не растерзали дикие звери, а лишь безропотно лизали ей ноги. Пьяные юноши хотели обесчестить святую деву, но Господь развернул перед ней гору и укрыл её от преследователей в пещере.
Святая равноапостольная Фёкла дожила до 90 лет, исцеляя страждущих духом и плотью, проповедую Истину и многих обращая к вере.
На Руси женщины должны были прясть, чтобы привлечь удачу. Поэтому святую Феклу называли "запрядальницей".
Весь этот день наши предки пели и веселились. А к полуночи зажигали огни, из-за которых Фекле дали еще одно прозвище – заревница, и молотили снопы. В следующие дни этим занимались только по утрам.
День Феклы связывали с семейным счастьем, поэтому предки старались устраивать свадьбы. Полагали, что союз будет крепким.
В домах обычно наводили порядок. Время называли неподходящим для лени и тоски, а также для того, чтобы ходить в гости. Старались также снаружи дом не закрывать, чтобы впустить удачу.
Ещё 7 октября копали свеклу и последний раз собирали боровики. Их часто называют белыми грибами и многие считают царями среди остальных разновидностей. Белый гриб отличает не только массивный и величественный вид, но также питательные и вкусовые качества — из боровиков делают разнообразные блюда и заготовки.
Среди девушек было принято гадать — в окно просовывали пирожок. Если никто его не касался, то считали, что замуж позовут не скоро. Если затронет холодная рука — супруг будет небогатым, а если теплая — состоятельным.
Что можно делать 7 октября
Идти в лес искать белые грибы.
Немного прибраться в жилище, чтобы потом весь год дела по дому полегче давались.
Удачным в этот день будет замужество и женитьба.
Что нельзя делать 7 октября
Не следует в этот день стирать, гладить, шить и заниматься другими подобными делами.
Запрещено закрывать жильё снаружи - в доме обязательно кто-то должен быть.
Запрещено 7 октября ссориться и ругаться матом. По древнему поверью, из-за бранных слов отрицательная энергия вернется назад в тройном объеме.
Ходить в гости и принимать их у себя в эту среду не стоит, иначе можно разругаться с друзьями и близкими в пух и прах.
Не рекомендуется этот день для переговоров, подписания различных соглашений и контрактов.
Нельзя 7 октября лениться. Считается, что тот, кто займётся любым делом (даже, например, рукоделием), привлечёт к себе финансы.
Народные приметы 7 октября
Большой урожай рябины предвещает чересчур морозную зиму.
Если 7 октября гремит гром, то зимой, которая будет теплой, не стоит ждать снега.
На дубах созрело много желудей – ожидается слабая зима, а грядущий год порадует обильным урожаем.
Если птицы летят очень низко над землей, зима придет рано и будет очень суровой.