Когда именины Марии, красивые поздравления с Днем ангела

11 октября церковь чтит память преподобной Марии Радонежской и для обладательниц этого имени эта дата может отмечаться, как день ангела.
Мария Радонежская – мать преподобного Сергия Радонежского. Жила вместе с супругом Кириллом в конце XIII-начале XIV века в Ростовском княжестве.
Они вместе ходили в храм, много молились. Помогали нуждающимся, принимали на ночлег странников.
Незадолго до рождения отрока свершилось чудо. Однажды Мария, как обычно, стояла в церкви на воскресном богослужении. Во время пения святой литургии младенец трижды прокричал в утробе матери при народе. И тогда родители дали обет: "Если родится у нас мальчик принести его в церковь и отдать Благодетелю всех - Богу".
На сороковой день после рождения принесли родители своего сына в церковь. Крестил его иерей Михаил и нарек ему имя - Варфоломей, предрекая родителям: "…...радуйтесь и веселитесь, ибо будет ребенок слуга святой Троицы".
Перед смертью Мария и Кирилл вместе постриглись в монахи. Затем приняли схиму в Хотьковском Покровском монастыре.
В 1337 году схимонах Кирилл и схимонахиня Мария отошли ко Господу. Дети погребли их под сенью Покровской обители, которая с этого времени стала последним приютом и усыпальницей Сергиева рода.
Желательно с детства звать ее Марией, а не Машенькой. Имя одно, но звучит по-разному, что может сформировать противоречивый, раздражительный характер. У взрослой Марии возникнет внутренний дискомфорт.
Поздравления
Мария славится упорством,
И силой воли, и добром.
В день именин тебе – все тосты,
И пожелания с теплом!
Пусть будет в жизни все красиво -
Тебе хочу я пожелать.
Судьбы прекрасной и счастливой
И никогда не унывать!
Дорогая Машенька, от всей души тебя поздравляю. Хочу пожелать радостных сюрпризов и приятных неожиданностей в жизни, великолепного настроения и отличного самочувствия, уверенности в себе и цветущей красоты, вечной любви и искреннего счастья.
Наша милая и прекрасная Мария! Желаем всегда блистать своей многогранностью и красотой. Пускай любовь, и доброта в твоей жизни всегда будут чистыми и искренними. Оставайся такой же непоколебимой оптимисткой, никогда не опускай рук и не позволяй этого делать близким. Желаем, чтобы жизнь справедливо одарила тебя успехом, потому что ты самый замечательный, добрый и чудесный человечек.
Милая, очаровательная, прекрасная Мария, от чистого сердца поздравляю тебя и желаю всегда жить, как в сказке, верить в чудо и ощущать счастье в каждом мгновении. Машунь, пусть здоровье тебя никогда не подводит, а хорошее настроение никогда тебя не оставляет.
Милая Мария, замечательная Машенька, от всей души тебя поздравляю. Я тебе желаю большого искреннего счастья и доброго пути жизни, верных друзей и любящих близких, светлой удачи и осуществления твоих желаний, взаимной любви и чудесного настроения.
Мария, счастья личного,
Настроя гармоничного,
Характера душевного
И взгляда вдохновенного!
Удачи Вам пожизненной,
Семьи безукоризненной,
Идей и вдохновения
И вечного везения!
Вы самая красивая,
Вы нежная, любимая
И милая, шикарная,
Красотка лучезарная!
Тебе свои я поздравления шлю,
Достойна ты, Мария, восхищения,
Пусть солнце улыбается с небес
И дарит жизнь счастливые мгновения.
Пусть имя Божьей матери тебе,
Мария, в жизни оберегом станет,
Добра и милостива будет пусть судьба,
Любовь пусть не предаст и не обманет.
Пусть сердце наполняет доброта,
И нежность обнимает пусть за плечи,
Дорога жизни будет пусть длинна,
И счастье отправляется навстречу.
Поздравляем Машу,
Солнышко ты наше!
Для тебя, царевна,
Поздравок душевный:
Чтобы Маша не болела,
Чтоб душа у Машки пела,
Чтобы солнце ей светило,
Чтоб счастье привалило.
Ведь у Маши день рождения.
Маш, счастливою ты будь
И о всяких там сомнениях
Без раздумий позабудь!