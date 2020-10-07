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Когда именины Марии, красивые поздравления с Днем ангела

Когда именины Марии, красивые поздравления с Днем ангела
Обновлено 11:15 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
Мария – популярное имя у разных народов, пришедшее из древнееврейского. Его толкуют по-разному, но в православии сохраняется одно значение – "госпожа".

11 октября церковь чтит память преподобной Марии Радонежской и для обладательниц этого имени эта дата может отмечаться, как день ангела.

Мария Радонежская – мать преподобного Сергия Радонежского. Жила вместе с супругом Кириллом в конце XIII-начале XIV века в Ростовском княжестве.

Они вместе ходили в храм, много молились. Помогали нуждающимся, принимали на ночлег странников.

Незадолго до рождения отрока свершилось чудо. Однажды Мария, как обычно, стояла в церкви на воскресном богослужении. Во время пения святой литургии младенец трижды прокричал в утробе матери при народе. И тогда родители дали обет: "Если родится у нас мальчик принести его в церковь и отдать Благодетелю всех - Богу".

На сороковой день после рождения принесли родители своего сына в церковь. Крестил его иерей Михаил и нарек ему имя - Варфоломей, предрекая родителям: "…...радуйтесь и веселитесь, ибо будет ребенок слуга святой Троицы".

Перед смертью Мария и Кирилл вместе постриглись в монахи. Затем приняли схиму в Хотьковском Покровском монастыре.

В 1337 году схимонах Кирилл и схимонахиня Мария отошли ко Господу. Дети погребли их под сенью Покровской обители, которая с этого времени стала последним приютом и усыпальницей Сергиева рода.

Желательно с детства звать ее Марией, а не Машенькой. Имя одно, но звучит по-разному, что может сформировать противоречивый, раздражительный характер. У взрослой Марии возникнет внутренний дискомфорт.

Поздравления

Мария славится упорством,

И силой воли, и добром.

В день именин тебе – все тосты,

И пожелания с теплом!

Пусть будет в жизни все красиво -

Тебе хочу я пожелать.

Судьбы прекрасной и счастливой

И никогда не унывать!

Дорогая Машенька, от всей души тебя поздравляю. Хочу пожелать радостных сюрпризов и приятных неожиданностей в жизни, великолепного настроения и отличного самочувствия, уверенности в себе и цветущей красоты, вечной любви и искреннего счастья.

Наша милая и прекрасная Мария! Желаем всегда блистать своей многогранностью и красотой. Пускай любовь, и доброта в твоей жизни всегда будут чистыми и искренними. Оставайся такой же непоколебимой оптимисткой, никогда не опускай рук и не позволяй этого делать близким. Желаем, чтобы жизнь справедливо одарила тебя успехом, потому что ты самый замечательный, добрый и чудесный человечек.

Милая, очаровательная, прекрасная Мария, от чистого сердца поздравляю тебя и желаю всегда жить, как в сказке, верить в чудо и ощущать счастье в каждом мгновении. Машунь, пусть здоровье тебя никогда не подводит, а хорошее настроение никогда тебя не оставляет.

Милая Мария, замечательная Машенька, от всей души тебя поздравляю. Я тебе желаю большого искреннего счастья и доброго пути жизни, верных друзей и любящих близких, светлой удачи и осуществления твоих желаний, взаимной любви и чудесного настроения.

Мария, счастья личного,

Настроя гармоничного,

Характера душевного

И взгляда вдохновенного!

Удачи Вам пожизненной,

Семьи безукоризненной,

Идей и вдохновения

И вечного везения!

Вы самая красивая,

Вы нежная, любимая

И милая, шикарная,

Красотка лучезарная!

Тебе свои я поздравления шлю,

Достойна ты, Мария, восхищения,

Пусть солнце улыбается с небес

И дарит жизнь счастливые мгновения.

Пусть имя Божьей матери тебе,

Мария, в жизни оберегом станет,

Добра и милостива будет пусть судьба,

Любовь пусть не предаст и не обманет.

Пусть сердце наполняет доброта,

И нежность обнимает пусть за плечи,

Дорога жизни будет пусть длинна,

И счастье отправляется навстречу.

Поздравляем Машу,

Солнышко ты наше!

Для тебя, царевна,

Поздравок душевный:

Чтобы Маша не болела,

Чтоб душа у Машки пела,

Чтобы солнце ей светило,

Чтоб счастье привалило.

Ведь у Маши день рождения.

Маш, счастливою ты будь

И о всяких там сомнениях

Без раздумий позабудь!

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День ангела, Именины, Именины Марии.

Автор:

Телеграф
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