Когда День юриста в Украине и как поздравить с праздником

Если вы задумались о том, чтобы сделать знакомому юристу подарок, то стоит учесть, что люди они ответственные и серьезные. А следовательно и презент стоит подбирать с осторожностью.

Обычно юристы имеют солидный статус в обществе и уважаемы среди окружения.

Отличным подарком будет что-то, что подчеркнет их статус, будь-то именной ежедневник, коллекционная ручка или портмоне. Также хорошим подарком может стать предмет декора, например настольный органайзер, статуэтка или картина.

Также можно рассмотреть варианты с переносным мини баром или набором бокалов для виски.

Главное всегда стоит обращать внимание на их хобби, вкусы и жизненные приоритеты.

Согласно Указу Президента Украины от 16 сентября 1997 года, профессиональный праздник юристов отмечается ежегодно 8 октября. Считается, что именно в этот день в 1016 году киевский князь Ярослав Мудрый издал первое издание законов "Руська правда".

Не забудьте поздравить знакомых юристов с их профессиональным праздником. На сайте "Телеграф" вы также можете найти необходимые поздравления в стихах и открытках.