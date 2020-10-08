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Праздник 8 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать

Праздник 8 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Обновлено 08:26 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
8 октября отмечается народно-христианский праздник Сергей Капустник. По-другому его называют Курятник, Капустки и День Сергия Радонежского.

Преподобный Сергий Радонежский родился в 1314 году (по другой версии – в 1322 году) в селе Варницы (под Ростовом Великим). Родителями его были благочестивые бояре Кирилл и Мария. В житии преподобного Сергия говорится, что Бог избрал его еще, когда он находился во чреве матери – во время богослужения в храме Божием он троекратно восславил Пресвятую Троицу.

Он никогда не проводил время в праздности. Все свое время он посвящал молитвам, псалмам и чтению божественных книг. Единственным желанием Сергия Радонежского было спасение собственной души.

Умер Сергий Радонежский 25 сентября 1392 года. Вскоре после кончины святого начались его чудесные явления и исцеления.

В этот день наши предки заготавливали на зиму капусту. Засолкой занимались всей семьей: дети чистили морковь и яблоки, старики их резали. Мужчины и женщины секли капусту, складывали в кадки, засыпали солью, добавляли морковь, яблоки, бруснику или клюкву.

Капусту всегда квасили на зиму в бочках, ведь это было главное блюдо на каждом столе во время праздников. Бочки для соления готовили заблаговременно и тщательно. Ее трижды мыли и окуривали травами.

На Руси Сергия Радонежского величали покровителем кур. Правда, почему именно Сергию Радонежскому выпала такая ''честь'', сказать сложно. Обычно в День памяти святого люди готовили кур на продажу.

Наши предки обязательно наблюдали 8 октября за ветром. Если он дул с севера — это предвещало холодную зиму, если с юга — теплую, если с запада — снежную.

Что нельзя делать 8 октября:

  • В этот день нельзя злоупотреблять алкоголем и переедать.

  • Если в этот день поделиться с посторонним своими планами, про них можно забыть. В целом в этот четверг лучше помалкивать - пользы от этого будет больше.

  • Категорически нельзя отказывать кому-либо в помощи, ругаться, ссориться с близкими и друзьями, осуждать и злословить.

  • Не следует быть грязным и неопрятным. В этот день нужно особенно тщательно следить за чистотой тела и порядком в доме.

  • Не нужно поднимать с земли найденные деньги или вещи. Если в этот день поднять с земли чужие вещи, можно накликать на себя беду.

  • Если девушка случайно разобьёт стекло или зеркало, запрещено выкидывать осколки. Их нужно закопать под молодым деревом, тогда в ближайшее время ей можно ждать предложение руки и сердца.

  • Нельзя игнорировать знаки судьбы и интуицию. 8 октября она подскажет, как действовать. Если разум будет против, не бойтесь заглушить его голос.

Народные приметы:

  • Если выпал первый снег, зимы не будет еще больше месяца.

  • На Сергея Капустника ясно и тепло — погода будет хорошей еще три недели.

  • Коли к этому дню лист с березы не опал, снег ляжет поздно.

  • Ветер с севера - к холодной зиме, с юга - к теплой, с запада - к снежной.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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