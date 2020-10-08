"Человек в 21 веке не может быть таким тупым": известная ведущая дала рецепт, как реагировать на оскорбления

Украинская телеведущая поделилась своим способом, как определить человека со слабой позицией и как вести себя во время дискусии.

Наталья Влащенко, которая является украинским театроведом, сценаристом, издателем, а также телеведущей и продюсером на телеканале "Украина 24", назвала пять признаков того, что во время разговора человек лжет, тупит или у него слабая позиция.

Об этом она сообщила в своем Телеграме.

В тексте высказывания телеведущая отмечает, что люди в своем большинстве во время разговора не умеют слушать друг друга и думать самостоятельно, все реакции происходят на подсознательном уровне.

За последние 5-6 лет из-за влияния ботоферм и "лидеров мнений" такое поведение достигло каких-то абсолютно абсурдных форм.

Оскорбления из просто части "стиля" превратились в определенный инструмент, заменяющий аргументы.

Если человек сознательно пользуется данным стилем общения, это выглядит противно и иногда хочется дать по физиономии, когда же несознательно, то все выглядит довольно неловко и возникает непонимание: "человек в 21 веке не может быть таким тупым."

Излишне говорить, что наряду с пропагандистскими клише, в дискуссии с более умным оппонентом в ход идет сексизм, ксенофобия, какие-то безумные реплики "кто вас послал", "кто вам заказал" и прочие, заявила Наталья Влащенко.

Кто такая Наталья Влащенко ?

Креативный продюсер и ведущая телеканала "Украина 24". Генеральный продюсер телеканала ZIK до 20 августа 2020 года, экс-главный редактор украинского общественно-политического журнала "Публичные люди", заслуженный журналист Украины.

Ведущая политического ток-шоу "Народ против", программ "Перші-другі", "Hard с Влащенко" и итогового ток-шоу "Спецпроект с Наташей Влащенко" на телеканале ZIK до 20 августа 2020 года, а с 7 сентября 2020 года - на телеканале "Украина 24", информируют в Википедии.