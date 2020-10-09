Праздник 9 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать

Иоанн Богослов родился в I веке в Израиле. Сын Зеведея и Саломии, дочери святого Иосифа Обручника (старец, которого в восьмидесятилетнем возрасте избрали хранителем девства Богоматери, давшей обет безбрачия), приходился Господу Иисусу Христу племянником.
Иоанн Богослов неотступно следовал за Учителем по его Крестному пути. Ему посчастливилось быть свидетелем явления Божественной Силы Господа, которую Он открывал лишь немногим избранным.
Во время гонения на христиан, начатого императором Домицианом, святого Иоанна вызвали в Рим как единственного апостола, оставшегося в живых, и приговорили к смертной казни. Ему дали выпить чашу с ядом. Он не подействовал, и тогда апостола попытались сварить в кипящем масле. Но и тут святой остался невредим. В итоге его отправили в ссылку на остров Патмос в Эгейском море.
Иоанн Богослов много странствовал, проповедуя христианство, поэтому он считается покровителем путешественников. Ему молились, отправляясь в дорогу, чтобы не попасть в руки разбойников или нечистой силы. Из-за этого 9 октября называется днем Ивана-путника.
В старину на Иоанна Богослова крестьяне завершали посев озимых. Также верили, что по осадкам в этот день можно предсказать погоду. Если в этот день выпадет снег, то ровно через 40 дней наступит зима.Также осадки в день памяти Иоанна Богослова предвещали оттепели в январе.
В народе Иоанна Богослова считают покровителем художников и иконописцев. Люди искусства в этот день возносят ему молитвы с просьбой не лишать их вдохновения.
В этот день хозяйки пекут большой пирог и угощают им родных, чтобы грядущая зима будет сытной.
Еще 9 октября опасались есть лук и чеснок, чтобы на теле не появились чирьи и другие воспаления.
Что нельзя делать 9 октября:
В этот день строго запрещено отказывать в помощи нуждающимся.
В этот день нельзя надевать рваную и некомфортную обувь — иначе весь следующий год проходите в нищете.
Ссориться с семьей в этот день также не стоит, а также не надо думать ничего плохого — иначе накликаете на себя беду.
Также большим грехом считается бурное веселье и употребление спиртных напитков.
Не стоит убираться в эту пятницу, особенно мыть и подметать полы, иначе можно избавиться не только от грязи, но и от здоровья и достатка.
Народные приметы:
Если выпал первый снег, зимы не будет еще больше месяца.
Если с вишни весь лист облетел и выпал снег, зима не за горами.
Если пошел дождь со снегом, значит, будет три потепления в январе.
Теплый солнечный день означает холодный дождливый июнь.
Внезапный ветер средь затишья – скоро будут осадки.
На закате небо окрашено в золотистый, желтый или розоватый цвет – погода будет хорошей.