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Праздник 9 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать

Праздник 9 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Обновлено 09:54 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
9 октября отмечается Православной церковью как день успения Иоанна Богослова — любимого ученика Христа. По-другому праздник называют Шептун покровный, Иван-путник и Богослов.

Иоанн Богослов родился в I веке в Израиле. Сы­н Зе­ве­дея и Са­ло­мии, дочери святого Иосифа Обручника (старец, которого в восьмидесятилетнем возрасте избрали хранителем девства Богоматери, давшей обет безбрачия), при­хо­дил­ся Гос­по­ду Иису­су Хри­сту пле­мян­ни­ком.

Иоанн Богослов неотступно следовал за Учителем по его Крестному пути. Ему посчастливилось быть сви­де­те­лем яв­ле­ния Бо­же­ствен­ной Си­лы Гос­по­да, ко­то­рую Он от­кры­вал лишь немно­гим из­бран­ным.

Во время гонения на христиан, начатого императором Домицианом, святого Иоанна вызвали в Рим как единственного апостола, оставшегося в живых, и приговорили к смертной казни. Ему дали выпить чашу с ядом. Он не подействовал, и тогда апостола попытались сварить в кипящем масле. Но и тут святой остался невредим. В итоге его отправили в ссылку на остров Патмос в Эгейском море.

Иоанн Богослов много странствовал, проповедуя христианство, поэтому он считается покровителем путешественников. Ему молились, отправляясь в дорогу, чтобы не попасть в руки разбойников или нечистой силы. Из-за этого 9 октября называется днем Ивана-путника.

В старину на Иоанна Богослова крестьяне завершали посев озимых. Также верили, что по осадкам в этот день можно предсказать погоду. Если в этот день выпадет снег, то ровно через 40 дней наступит зима.Также осадки в день памяти Иоанна Богослова предвещали оттепели в январе.

В народе Иоанна Богослова считают покровителем художников и иконописцев. Люди искусства в этот день возносят ему молитвы с просьбой не лишать их вдохновения.

В этот день хозяйки пекут большой пирог и угощают им родных, чтобы грядущая зима будет сытной.

Еще 9 октября опасались есть лук и чеснок, чтобы на теле не появились чирьи и другие воспаления.

Что нельзя делать 9 октября:

  • В этот день строго запрещено отказывать в помощи нуждающимся.

  • В этот день нельзя надевать рваную и некомфортную обувь — иначе весь следующий год проходите в нищете.

  • Ссориться с семьей в этот день также не стоит, а также не надо думать ничего плохого — иначе накликаете на себя беду.

  • Также большим грехом считается бурное веселье и употребление спиртных напитков.

  • Не стоит убираться в эту пятницу, особенно мыть и подметать полы, иначе можно избавиться не только от грязи, но и от здоровья и достатка.

Народные приметы:

  • Если выпал первый снег, зимы не будет еще больше месяца.

  • Если с вишни весь лист облетел и выпал снег, зима не за горами.

  • Если пошел дождь со снегом, значит, будет три потепления в январе.

  • Теплый солнечный день означает холодный дождливый июнь.

  • Внезапный ветер средь затишья – скоро будут осадки.

  • На закате небо окрашено в золотистый, желтый или розоватый цвет – погода будет хорошей.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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