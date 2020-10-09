Тепло еще не уходит: синоптик озвучила прогноз погоды на выходные в Украине

В Украине на 10-11 октября ожидается довольно теплая, хоть и с дождями погода.

На выходных в Украине прогнозируют дневную температуру до +16 +20 градусов.

Об этом сообщила в своем прогнозе на страничке в Фейсбук народный синоптик - Наталья Диденко.

В южных областях воздух прогреет до +23 градусов.

Воскресенье принесет прохладную свежесть на Запад Украины и остудит регион до +13 +16 градусов.

10 октября прогнозируется преимущественно сухая погода в преобладающей части страны, только в Одесской и Николаевской областях, а также в Крыму стоит приготовить зонтик, ведь ожидается дождь.

11 октября дожди распространятся на Запад и Юг, также частично "накроет" центральные и восточные области Украины, на севере осадки будут маловероятны.

Утром и ночью ожидаются туманы.

В столице на 10-11 октября прогноз обещает теплую погоду и без дождя.

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