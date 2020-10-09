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День защитника Украины 2020: будет ли выходной 14 октября

День защитника Украины 2020: будет ли выходной 14 октября
Обновлено 17:54 Сегодня Телеграф
В среду, 14 октября 2020 года отмечается День защитника Украины. Официально этот день является государственным выходным.

День защитника Украины - праздник, отмечаемый 14 октября. Это единственный официальный государственный праздник октября и выходной. В 2020 году он выпадает на среду. Кроме того, вторник, 13 октября - это предпраздничный день, и он будет сокращенным на 1 час.

О желании перенести празднование Дня Защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября Президент Украины Петр Порошенко заявил во время своей речи 24 августа 2014 года на День Независимости Украины. В следующем году в марте Верховная Рада приняла соответствующий законопроект и объявила 14 октября выходным днем.

Датой праздника не случайно выбрали 14 октября, ведь в этот день отмечают и церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В народе этот день назывался еще Казацкой Покровой, потому что к нему был приурочен День украинского казачества.

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Праздник, История, День защитника Украины.

Автор:

Телеграф
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