Покровская родительская суббота: что нельзя делать в этот день

Покровская родительская суббота отмечается накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы. В 2020 году христиане восточного обряда поминают усопших родных людей в субботу, 10 октября.

Первоначально эта родительская суббота была установлена в XVI веке, когда в 1592 году святитель Ермоген направил Патриарху Иову письмо, в котором предписывал ежегодно поминать православных воинов, положивших свою жизнь при взятии Казани в 1552 году. Позже стали поминать не только воинов, но и всех усопших.

Эта традиция сохранилась и сегодня - накануне Покрова Богородицы, в ближайшую перед праздником субботу поминать усопших, посещать храмы и кладбища. Также в этот день нужно посвятить свои мысли Богу, а не склокам и житейской суете.

Что нельзя делать в этот день?

В этот день категорически запрещено ссориться, гневаться, сквернословить. Верующим рекомендуется воздержаться от занятий мирскими делами. Его лучше посвятить молитвам и благим поступкам.

Какой будет погода на Покровскую родительскую субботу, читайте в материале "Телеграф".