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С погодой повезет не всем: где ожидать дождей в выходные 10 и 11 октября

С погодой повезет не всем: где ожидать дождей в выходные 10 и 11 октября
Обновлено 08:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В Украине продолжает господствовать теплая осень с традиционными утренними туманами. Однако в некоторых областях ситуация немного ухудшится - на смену солнцу придут дожди.

В Украине в субботу, 10 октября, дожди пройдут в западных и южных регионах, температура днем 15-20°.

В эти выходные, 10-11 октября, дождливо будет на западе и юге, температура днем 15-20°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"В большинстве западных, южных, Житомирской, Винницкой областях и в Крыму местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в западной части местами туман", - говорится в сообщении.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Погода 10 октября 

Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 17°; днем 15-20°, в южной части до 23°, в Карпатах 10-15°.

В Киеве и области 10 октября облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура в столице ночью 11-13°, днем 17-19°, в регионе ночью будет 8-13°, днем 15-20°.

Погода 11 октября 

По прогнозу, 11-12 октября будет наблюдаться переменная облачность. В большинстве западных, Житомирской, 11 октября и в восточных и юго-восточных областях пройдет небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, в южной части 10-15°; днем 14-19°, на юге, 12 октября и на Востоке 18-23°.

В Киеве и области на 11-12 октября осадков не ожидается. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°; днем 14-19°.

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Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Осень, Дождь, Октябрь, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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