Праздник 11 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать

В этот день, 11 октября, православная церковь вспоминает святителя Харитона Исповедника, епископа. В Харитонов день старики советовали за порог носа не высовывать, чтобы не накликать беду.

Святой Харитон много перенес страданий во времена великих гонений на христиан. Когда они стихли, он направился в Иерусалим, чтобы поклониться святым местам. По дороге его схватили разбойники, но они были отравлены змеей, пустившей яд в кувшин с вином. Чудесным образом избежав смерти, Харитон обосновал в разбойничьей пещере церковь, вокруг которой впоследствии был построен мужской православный монастырь - Фаранская Лавра. Стремясь к уединению, преподобный ушел в пустыню. Там он построил Иерихонский и Сукийский монастыри.

Харитонов день в народе считался недобрым. 11 октября нужно было сидеть дома, не ходить в гости и даже, по возможности, не выходить во двор, чтобы злые люди не сглазили и не навели порчу. Домашними делами заниматься тоже не следовало. Ни в коем случае нельзя было выметать сор из избы - это считалось плохой приметой.

11 октября следовало особенно опасаться кареглазых, а то пуще - черноглазых людей. Считалось, что такие люди более склонны к колдовству, чем светлоглазые. "Бойся карего да черного глаза"; "Глаз не чист, не хорош, черен"; "Недобрый глаз, не гляди на нас", - так наши предки говорили о людях, способных навести сглаз.

Очень опасным 11 октября считалось для тех, кто вступает в брак. Для того чтобы отвести беду, приносили колдунье крынку меда с пирогом. Делали это молодые самостоятельно и втайне от всех. Верили, что это задобрит ведьму, и тогда она не расстроит свадьбу и не нашлет какое-либо проклятье.

Что нельзя делать 11 октября:

В Харитонов день старики советовали за порог носа не высовывать, чтобы не накликать беду. Нельзя убирать в доме и выметать сор из избы.

Народные приметы на 11 октября:

Если в этот день дует западный или северный ветер - зимой будет много снега и мороза.

Если к Харитонову дню листья с дубов и берез опадали полностью - зима будет нормальной, без особых перепадов температур, ну а если на ветвях листья оставались, да еще и в немалых количествах, это предвещало суровую морозную зиму.

Низко идущие по небу тяжелые облака предвещают скорую стужу.

Зайцы не закончили линять - зима будет поздней.

Харитон - в избе урон.

Родившиеся 11 октября всего в жизни добиваются своим трудом. Они умеют мастерить разные поделки. Носить им следует горный хрусталь.

Именины 11 октября

В субботу, 11 октября, именины Прохора, Василия, Феодора, Ильи, Григория, Анатолия, Александра, Татьяны, Вячеслава, Марка, Алексея и Афанасия.

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