На Украину обрушится шторм: прогноз погоды на 13 октября

Украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Синоптики предупредили о сильных порывах ветра и дождях на Западе Украины. В остальной части страны - сохранится осеннее тепло и солнце.

По данным Укргидрометцентра, днем 13 октября в западных и юго-западных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатском регионе значительный дождь.

Прогноз погоды на 13 октября

Фото: meteo.gov.ua

В западных областях ожидаются сильные дожди. Днем температура составит от +18 до +20 градусов. Ночная температура около +11... +13 градусов.

На севере и в центральных областях будет достаточно тепло, температура днем поднимется до +20... +22 градусов. Ожидается солнечная погода.

На востоке Украины воздух прогреется до +23 градусов. Ночью температура составит +12 градусов. День будет солнечным, осадков не предвидится.