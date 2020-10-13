Скачать
Вторник, 13.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Зеленский спешит с опросом на выборах по двум причинам, эта идея возникла спонтанно, - Георгий Тука
Зеленский спешит с опросом на выборах по двум причинам, эта идея возникла спонтанно, - Георгий Тука
Мужчина посреди улицы разбил голову учительнице: первые детали и видео происшествия
Мужчина посреди улицы разбил голову учительнице: первые детали и видео происшествия
Лига наций: где и когда смотреть матчи 13 октября
Лига наций: где и когда смотреть матчи 13 октября
Сезон гриппа на пороге: готовим организм к осенне-зимнему сезону
Сезон гриппа на пороге: готовим организм к осенне-зимнему сезону

Возможен снег: синоптик рассказала, какой будет погода на Покров и День защитника Украины

Возможен снег: синоптик рассказала, какой будет погода на Покров и День защитника Украины
14:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
Завтра, 14 октября, на праздник Покровы Пресвятой Богородицы и на День защитника Украины погода еще будет теплой. В большинстве областей завтра удержится преимущественно сухая погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Самая высокая температура воздуха ожидается в восточных областях и на юге, +19°...+24°. Холоднее всего будет в западной части, + 9°...+14°, а в Карпатах кое - где около нуля и ниже", - написала она.

В центральных областях от +15° в Винницкой области до +23° в Днепре.

В северной части Украины 14 октября ожидается от +15° на Житомирщине до +20° на Сумщине.

Ветер юго-западного направления, 5-12 м / с.

Дожди возможны на крайнем западе Украины, а в Карпатах даже есть вероятность снега.

В Киеве днем ожидается до +17°. Дождей не предвидится.

На Украину обрушится шторм: прогноз погоды на 13 октября

"Ощутимое похолодание придет в конце недели, дневная температура воздуха будет снижаться постепенно до + 5 + 12 градусов в течение 16-18 октября, ночью местами возможные заморозки. Однако на Юге и Востоке еще удержится значительно теплая погода", - сообщила синоптик.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Погода, Карта, Регионы, Наталья Диденко, Синоптик.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Изможденные больные снимают маску с кислородом, чтобы умереть": врач рассказала о ситуации в киевских «инфекционках»
02 Нардепы от "Слуги народа" перессорились в Facebook из-за путинской вакцины от COVID-19: грозятся дойти до суда
03 18-летний парень убил бабушку и людей на остановке: стало известно о судьбе нижегородского стрелка
04 Грузия может без войны вернуть Абхазию: журналистка рассказала об уникальном шансе
05 Нужно было молчать? Заболевшая COVID-19 известный волонтер пожаловалась на массированную травлю
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине хотят значительно увеличить штрафы для бизнеса за нарушение карантина
В Украине хотят значительно увеличить штрафы для бизнеса за нарушение карантина
Война за Карабах: Армения показала видео уничтожения танка Азербайджана
Война за Карабах: Армения показала видео уничтожения танка Азербайджана
Самолет из Турции не смог приземлиться в харьковском аэропорту: туристы раскрыли новые детали
Самолет из Турции не смог приземлиться в харьковском аэропорту: туристы раскрыли новые детали
Мужчина проехался на работу на скейте с бутылкой сока в руках и стал звездой TikTok (видео)
Мужчина проехался на работу на скейте с бутылкой сока в руках и стал звездой TikTok (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь