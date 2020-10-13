Возможен снег: синоптик рассказала, какой будет погода на Покров и День защитника Украины

Завтра, 14 октября, на праздник Покровы Пресвятой Богородицы и на День защитника Украины погода еще будет теплой. В большинстве областей завтра удержится преимущественно сухая погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Самая высокая температура воздуха ожидается в восточных областях и на юге, +19°...+24°. Холоднее всего будет в западной части, + 9°...+14°, а в Карпатах кое - где около нуля и ниже", - написала она.

В центральных областях от +15° в Винницкой области до +23° в Днепре.

В северной части Украины 14 октября ожидается от +15° на Житомирщине до +20° на Сумщине.

Ветер юго-западного направления, 5-12 м / с.

Дожди возможны на крайнем западе Украины, а в Карпатах даже есть вероятность снега.

В Киеве днем ожидается до +17°. Дождей не предвидится.

"Ощутимое похолодание придет в конце недели, дневная температура воздуха будет снижаться постепенно до + 5 + 12 градусов в течение 16-18 октября, ночью местами возможные заморозки. Однако на Юге и Востоке еще удержится значительно теплая погода", - сообщила синоптик.