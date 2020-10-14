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Приметы и что строго запрещено делать на Покров 14 октября
Приметы и что строго запрещено делать на Покров 14 октября

Приметы и что строго запрещено делать на Покров 14 октября

Приметы и что строго запрещено делать на Покров 14 октября
Обновлено 08:14 Сегодня Телеграф
14 октября отмечаем Покров Пресвятой Богородицы – один из самых значимых праздников осени.

Праздник, полное название которого Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, в православии является великим и непереходящим.

В основе праздника Покрова лежит историческое событие, которое произошло в Константинополе где-то в начале X века. Город страдал от напасти врагов - сарацин. Местные христиане решили собраться и помолиться Богородице о защите, так как во Влахернской церкви хранились реликвии, известные как пояс Богородицы и ее головной платок.

В ту ночь, во время службы, Пресвятая Богородица в окружении святых, пророка Иоанна Предтечи и апостола Иоанна Богослова, явилась к народу. Богоматерь помолилась за спасение своих подданных и, сняв с головы свой платок(покров) расстелила его на молящимися.

За легендой, после обряда, вместе со святой исчез и ее покров, а сарацины покинули окрестности Константинополя.

В народе праздник Покров считается моментом встречи осени и зимы и наступления первых холодов. К этому дню старались завершить все сельскохозяйственные дела — убрать весь урожай, сделать заготовки на зиму.

На Покров всей семьей ходили в храм — помолиться Богородице и попросить ее о защите и благополучии.

На Руси в этот период традиционно начиналось время свадеб. Но, 14 октября девушкам нужно было ходить только с покрытой головой. 

Запреты 14 октября: 

  • Нельзя заниматься большими домашними делами, такими как стирка, уборка и шитье.

  • Ни в коем случае нельзя отказывать в гостеприимстве. 

  • Под строгим табу ругань и сквернословие. Это считается большим грехом.

  • Не рекомендуется гадать 14 октября.

  • На Покров стоит воздержаться от чревоугодия и спиртных напитков.

  • Не стоит в этот день одалживать деньги и отказывать сватам.

Народные приметы:

  • Первый снег до Покрова — зима придет не скоро.

  • На Покров деревья стоят голые — зима будет теплой, листья не облетели — жди морозов.

  • На Покров ветер с востока – зима будет холодная.

  • Отлет журавлей на Покров – на раннюю и холодную зиму.

  • Каков Покров, такова и зима.

  • Если на Покров испечь блинов, в доме всю зиму будет тепло.

Не забудьте поздравить своих родных с этим большим праздником. "Телеграф" для этого собрал красивые картинки для поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы.

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Покров, Приметы, Запреты, Покров Пресвятой Богородицы.

Автор:

Телеграф
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