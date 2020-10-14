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Среда, 14.10.2020
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Коронавирус убил еще более сотни человек в Украине: в каких регионах обстановка хуже всего

Коронавирус убил еще более сотни человек в Украине: в каких регионах обстановка хуже всего
Обновлено 09:21 Сегодня Телеграф
В Украине за последние сутки подтвердили 5590 новых случаев коронавирусной болезни.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5590 человек, зафиксировано 107 летальных случаев, 2137 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро среды, 14 октября.

Больше всего новых заражений подтвердили в:

Харьковской (+637),

Львовской (+345),

Днепропетровской (+342),

Одесской (+302) областях,

Киеве (+422).

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

С начала пандемии в стране зарегистрировали 276 177 случаев COVID-19. При этом 118 699 человек выздоровели, в том числе 2 137 - за вчера.

Умерли от болезни 5 229 человек (+107).

Напомним, Шмыгаль рассказал о важных новшествах карантина в Украине.

Напомним, в мире зафиксировали первый случай смерти после повторного заражения коронавирусом.

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Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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