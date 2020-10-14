Коронавирус убил еще более сотни человек в Украине: в каких регионах обстановка хуже всего

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5590 человек, зафиксировано 107 летальных случаев, 2137 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро среды, 14 октября.
Больше всего новых заражений подтвердили в:
Харьковской (+637),
Львовской (+345),
Днепропетровской (+342),
Одесской (+302) областях,
Киеве (+422).
Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:
С начала пандемии в стране зарегистрировали 276 177 случаев COVID-19. При этом 118 699 человек выздоровели, в том числе 2 137 - за вчера.
Умерли от болезни 5 229 человек (+107).
Напомним, Шмыгаль рассказал о важных новшествах карантина в Украине.
Напомним, в мире зафиксировали первый случай смерти после повторного заражения коронавирусом.