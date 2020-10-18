Праздник 18 октября: главные приметы и что нельзя делать в этот день

В воскресенье, 18 октября, почитается память святой мученицы Харитины.

В раннем детстве Харитина осталась сиротой и была воспитана добрым и благочестивым человеком Клавдием. Харитина горячо уверовала во Христа и решила посвятить служению ему всю свою жизнь. Своим примером Харитина многих неверующих подтолкнула к принятию христианства. Однажды молодую христианку оклеветали язычники и ей пришлось предстать перед судом. Несмотря на все пытки и унижения Харитина осталась тверда в вере и скончалась с молитвой на устах.

18 октября крестьяне обычно старались завершить все огородные и полевые работы. Женщины начинали заниматься домашними делами.

По вечерам девицы коротали время за прялками. Такая работа по обыкновению сопровождалась пением.

Что касается мужчин, то они на Харитину приступали к изготовлению валенок. Эту обувь упоминали и в поговорках: "Отстал от ночи день - запнулся валенком за пень".

Что нельзя делать 18 октября:

Считается, что 18 октября категорически нельзя лениться. Также строго запрещено злоупотреблять алкоголем, скандалить и жадничать.

Народные приметы на 18 октября: