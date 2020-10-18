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Праздник 18 октября: главные приметы и что нельзя делать в этот день

Праздник 18 октября: главные приметы и что нельзя делать в этот день
Обновлено 07:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
В воскресенье, 18 октября, почитается память святой мученицы Харитины.

В раннем детстве Харитина осталась сиротой и была воспитана добрым и благочестивым человеком Клавдием. Харитина горячо уверовала во Христа и решила посвятить служению ему всю свою жизнь. Своим примером Харитина многих неверующих подтолкнула к принятию христианства. Однажды молодую христианку оклеветали язычники и ей пришлось предстать перед судом. Несмотря на все пытки и унижения Харитина осталась тверда в вере и скончалась с молитвой на устах.

18 октября крестьяне обычно старались завершить все огородные и полевые работы. Женщины начинали заниматься домашними делами.

По вечерам девицы коротали время за прялками. Такая работа по обыкновению сопровождалась пением.

Харитинин день

Что касается мужчин, то они на Харитину приступали к изготовлению валенок. Эту обувь упоминали и в поговорках: "Отстал от ночи день - запнулся валенком за пень".

Что нельзя делать 18 октября:

Считается, что 18 октября категорически нельзя лениться. Также строго запрещено злоупотреблять алкоголем, скандалить и жадничать.

 Народные приметы на 18 октября:

  • По примете 18 октября безветренная погода сулит похолодание в ближайшие дни.

  • Вороны и галки в воздухе вьются, а облака идут против ветра - будет снег.

  • Если на березе остались листья, а птицы полетели на юг, то зима будет суровой.

  • Если туман исчезнет после восхода солнца и слышен треск деревьев, то погода будет хорошей.

  • Родившиеся 18 октября отличаются стойкостью. Носить им следует рубин или аметист. Женщины могут стать искусными ткачихами, кружевницами и вышивальщицами.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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