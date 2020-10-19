В сети показали фото судьи, принявшего скандальное решение по книге Кипиани в пользу Медведчука

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13:40 Сегодня Телеграф Фото: Facebook Blagoy Ruslan
Судья, принявшая решение о запрете книги о "Деле Василия Стуса" - Марина Заставенко.

Дарницкий райсуд Киева запретил распространять книгу "Дело Василия Стуса", хотя весь ее тираж раскупили. Скандальное решение приняла судья Заставенко Марина Александровна.

Судья запретила распространение без разрешения пророссийского политика и бывшего адвоката Виктора Медведчука тиража книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани. Судья рассмотрела в некоторых фразах книги "нарушение чести и достоинства" истца.

Судья Марина Заставенко ранее осуществлявшая правосудие на территории Луганской области, но сейчас подконтрольной так называемой «ЛНР».

В 2017 году была рекомендовала Высшему совету правосудия к увольнению. 

Судье удалось избежать рекомендации об увольнении. Судья также ранее неоднократно выезжала в «ДНР» и проживала там. В настоящее время проживает и работает в Киеве.

Напомним, Дарницкий районный суд Киева обязал журналиста, историка Вахтанга Кипиани удалить из его книги "Дело Василия Стуса" отрывки, которые содержат информацию о личности народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Медведчук в 1980 году был защитником известного украинского поэта Василия Стуса в суде по делу за "антисоветскую пропаганду". Результатом процесса для писателя стал обвинительный приговор. Он получил 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки.

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Медведчук, Стус, Василий Стус, Вахтанг Кипиани, Дело Василия Стуса, Заставенко Марина.

Автор:

Телеграф
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