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Россия потратит баснословную сумму денег на снабжение Крыма водой, но проблему это все равно не решит

Россия потратит баснословную сумму денег на снабжение Крыма водой, но проблему это все равно не решит
14:45 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Правительство России подготовило план по созданию современной системы водоснабжения Крыма, на эти цели планируется выделить около 50 млрд рублей (641 миллион долларов), – об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Кроме того, предполагается, что эти средства направят и на разработку новых скважин.

В октябре в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах продолжают действовать графики отключения воды. 

Пусть правительство России выделяет эти миллиарды – из денег же воду не выжмешь. Может быть, отремонтируют сети, но явно не заменят тот объем, который нужен. Но воду-то где возьмут? В скважинах? Не надо быть большим специалистом, чтобы понимать, что этого не хватит. В водохранилищах даже с учетом переброски подземных вод уже осталось от силы 30% прежнего объема.

Но факт остается фактом: вода идет по часам, причем без соблюдения графика, и она отвратительного качества.

Воды в Крыму больше ниоткуда не будет. Но об этом аспекте проблемы предпочитают не говорить, постоянно ссылаются на рекордную засуху.

Представители украинских властей ранее не раз заявляли, что Северо-Крымский канал, который до начала российской аннексии обеспечивал до 80% водных потребностей полуострова, может заработать вновь только после деоккупации Крыма.

Между тем в течение последних месяцев ряд западных экспертов предостерегали Киев, что Кремль якобы может решиться на военную операцию по захвату инфраструктуры Северо-Крымского канала в Херсонской области, чтобы обеспечить подачу днепровской воды в Крым.

Однако россияне не пойдут на это по очевидным причинам. Во-первых, в Херсонской области расположена достаточно серьезная группировка украинской армии, во-вторых, у Кремля нет возможности легитимизировать это вторжение – то есть открытое нападение на суверенное государство. Таких условий, какие были в 2014 году, сейчас нет.

С такими темпами заселения Крыма россиянами и строительства жилых районов в последние пять лет решить проблему дефицита воды невозможно даже при рациональном использовании. Более того, очень тяжело изменить менталитет людей, которые не привыкли экономить. Тут могут подействовать только финансовые рычаги, то есть штрафы. Что до оборудования и сетей, они остались в наследство от Советского Союза, и в Украине этому уделяли мало внимания.

Полноценное водоснабжение полуострова возможно восстановить только на протяжении двух-трех лет с момента принципиального решения о запуске Северо-Крымского канала. При этом надо будет запретить использование подземных источников, чтобы компенсировать уже происходящее засоление почв.

25 октября в Украине пройдут местные выборы, и пока не ясно, каким будет состав муниципальных советов в регионах. И вот вопрос: не станут ли депутаты из числа пророссийских партий помощниками Кремля в оправдании его новой военной авантюры?

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Все по теме:

Вода, Россия, Крым, Канал, Мишустин.

Автор:

Телеграф
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