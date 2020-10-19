Эксперт: нерасчищенные ливневые канализации стоили Виталию Кличко нескольких рейтинговых пунктов

Эксперт рассказал, как непогода в столице повлияет на рейтиг Кличко.

Владимир Цыбулько на своей странице в Facebook рассказал, почему недавний ливень негативно повлияет на рейтинг Виталия Кличко.

«Украинская политика иррациональна. Особенно это касается рейтингов. Избиратель чаще прислушивается к своим эмоциям и чувствам, а не к программам или репутации кандидата. Поэтому очень большую роль, особенно накануне дня голосования, когда психика любого здорового человека находится в натянутом положении, играют «черные лебеди». Именно им стал ливень, прошедший в эти выходные и частично превративший Киев в Венецию. Причем явно не в положительном смысле. Уверен, нерасчищенные ливневые канализации стоили Виталию Кличко нескольких рейтинговых пунктов », - уверен он.

Также политолог пишет, больше всего от проседания рейтинга мэра выигрывает Андрей Пальчевский.

«В общем, не секрет, что антирейтинг действующего мэра перетекает его конкурентам. Наибольший бенефициар этих перетоков - Пальчевский. Который в противопоставлении себя Кличко смог закрепиться на втором месте среди кандидатов и сейчас сконструировал себе образ главного антагониста действующей власти. А это широкое поле потенциальных сторонников. Поэтому не нужно удивляться высокому результату Пальчевского на участках 25 октября. Он имеет все шансы преподнести Кличко очень неприятный сюрприз. О чем это говорит нам, хоть и заинтересованным, но все же сторонним наблюдателям? Второй тур будет интересным и не таким предсказуемым, как это прогнозировалось », - отметил под конец эксперт.

Ранее Вадим Карасев уже заявлял, что во второй тур вместе с Кличко выходит Пальчевский.