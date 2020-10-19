Погода еще порадует теплом: синоптик назвала дату

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Холод постепенно "съедает" лето и даже теплую осень. 20 октября, северный тяжеловатый холод начнет вытеснять теплый воздух на юг и у нас температура воздуха снизится. В течение пятницы ожидается +15...+18 градусов. "Двадцатки" и чуть выше останутся в южной части и местами в западных областях, преимущественно Черновицкая и Закарпатская области", – говорится в сообщении.

Диденко добавила, что на Западе температура воздуха будет колебаться от +15 до +22 градусов тепла. На севере будет несколько свежее – +13...+17 градусов.

В центральных регионах столбик термометра достигнет отметки +16...+19 градусов, на Востоке – +15...+18 градусов, на юге – +17...+22 градуса.

Но красивая погода пока никуда не исчезнет. Все равно артефакты "бабьего лета" будем наблюдать – солнышко и красивейшие туманы. Что-то там мнутся какие-то облака над Харьковщиной и Луганщиной, однако ничего существенного", – отметила синоптик.

На известном украинском горнолыжном курорте Драгобрат (Закарпатская область) в понедельник, 19 октября, прошел настоящий зимний снегопад.

В Киеве 20 октября тоже немного похолодает – до +14...+15 градусов. День обещает быть солнечным и без осадков. А вот с субботы-воскресенья, 21-22 октября, похолодает ощутимее.