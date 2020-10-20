Сухо, но прохладно: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

В Украине продолжает господствовать холодная осенняя погода. Крупный изменений пока не стоит ждать.

В ближайшие дни, 20-21 октября, в Украине ожидается сухая, но весьма холодная погода. На юге будет теплее.

Об этом сообщает Украинского гидрометеоцентр.

"Ветер преимущественно западный, в среднем 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Погода 20 октября

Прогноз погоды на вторник, 20 октября, по Украине:

Ужгород – +11...+13, небольшая облачность

Львов – +10...+12, небольшая облачность

Ивано-Франковск – +10...+12, небольшая облачность

Тернополь – +11...+13, небольшая облачность

Черновцы – +10...+12, небольшая облачность

Хмельницкий – +9...+11, небольшая облачность

Луцк – +21...+23, небольшая облачность

Ровно – +10...+12, небольшая облачность

Житомир – +10...+12, небольшая облачность

Винница – +10...+12, небольшая облачность

Одесса – +14...+16, небольшая облачность

Николаев – +12...+24, небольшая облачность

Херсон – +13...+15, небольшая облачность

Симферополь – +14...+16, небольшая облачность

Кропивницкий – +11...+13, небольшая облачность

Черкассы – +10...+12, небольшая облачность

Чернигов – +9...+11, небольшая облачность

Сумы – +9...+11, небольшая облачность

Полтава – +11...+13, небольшая облачность

Днепр – +19...+21, небольшая облачность

Запорожье – +19...+21, небольшая облачность

Донецк – +11...+13, небольшая облачность

Луганск – +10...+12, небольшая облачность

Харьков – +10...+12, небольшая облачность

Киев – +10...+12, небольшая облачность

Утром, 20 октября, небо в Киеве - ясное, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера. Без осадков.

Погода 21 октября

21 октября температура воздуха в целом не изменится. Слегка ослабнет ветер, до 3-8 м/с и поменяет направление на северо-запад.