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Вторник, 20.10.2020
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Сухо, но прохладно: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

Сухо, но прохладно: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Обновлено 07:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В Украине продолжает господствовать холодная осенняя погода. Крупный изменений пока не стоит ждать.

В ближайшие дни, 20-21 октября, в Украине ожидается сухая, но весьма холодная погода. На юге будет теплее.

Об этом сообщает Украинского гидрометеоцентр.

"Ветер преимущественно западный, в среднем 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Погода 20 октября 

Прогноз погоды на вторник, 20 октября, по Украине:

  • Ужгород – +11...+13, небольшая облачность

  • Львов – +10...+12, небольшая облачность

  • Ивано-Франковск – +10...+12, небольшая облачность

  • Тернополь – +11...+13, небольшая облачность

  • Черновцы – +10...+12, небольшая облачность

  • Хмельницкий – +9...+11, небольшая облачность

  • Луцк – +21...+23, небольшая облачность

  • Ровно – +10...+12, небольшая облачность

  • Житомир – +10...+12, небольшая облачность

  • Винница – +10...+12, небольшая облачность

  • Одесса – +14...+16, небольшая облачность

  • Николаев – +12...+24, небольшая облачность

  • Херсон – +13...+15, небольшая облачность

  • Симферополь – +14...+16, небольшая облачность

  • Кропивницкий – +11...+13, небольшая облачность

  • Черкассы – +10...+12, небольшая облачность

  • Чернигов – +9...+11, небольшая облачность

  • Сумы – +9...+11, небольшая облачность

  • Полтава – +11...+13, небольшая облачность

  • Днепр – +19...+21, небольшая облачность

  • Запорожье – +19...+21, небольшая облачность

  • Донецк – +11...+13, небольшая облачность

  • Луганск – +10...+12, небольшая облачность

  • Харьков – +10...+12,  небольшая облачность

  • Киев – +10...+12, небольшая облачность

Утром, 20 октября, небо в Киеве - ясное, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера. Без осадков.

Погода 21 октября

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21 октября температура воздуха в целом не изменится. Слегка ослабнет ветер, до 3-8 м/с и поменяет направление на северо-запад.

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Все по теме:

Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Осень, Октябрь, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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