Сухо, но прохладно: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

В ближайшие дни, 20-21 октября, в Украине ожидается сухая, но весьма холодная погода. На юге будет теплее.
Об этом сообщает Украинского гидрометеоцентр.
"Ветер преимущественно западный, в среднем 5-10 м/с", - говорится в сообщении.
Погода 20 октября
Прогноз погоды на вторник, 20 октября, по Украине:
Ужгород – +11...+13, небольшая облачность
Львов – +10...+12, небольшая облачность
Ивано-Франковск – +10...+12, небольшая облачность
Тернополь – +11...+13, небольшая облачность
Черновцы – +10...+12, небольшая облачность
Хмельницкий – +9...+11, небольшая облачность
Луцк – +21...+23, небольшая облачность
Ровно – +10...+12, небольшая облачность
Житомир – +10...+12, небольшая облачность
Винница – +10...+12, небольшая облачность
Одесса – +14...+16, небольшая облачность
Николаев – +12...+24, небольшая облачность
Херсон – +13...+15, небольшая облачность
Симферополь – +14...+16, небольшая облачность
Кропивницкий – +11...+13, небольшая облачность
Черкассы – +10...+12, небольшая облачность
Чернигов – +9...+11, небольшая облачность
Сумы – +9...+11, небольшая облачность
Полтава – +11...+13, небольшая облачность
Днепр – +19...+21, небольшая облачность
Запорожье – +19...+21, небольшая облачность
Донецк – +11...+13, небольшая облачность
Луганск – +10...+12, небольшая облачность
Харьков – +10...+12, небольшая облачность
Киев – +10...+12, небольшая облачность
Утром, 20 октября, небо в Киеве - ясное, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера. Без осадков.
Погода 21 октября
21 октября температура воздуха в целом не изменится. Слегка ослабнет ветер, до 3-8 м/с и поменяет направление на северо-запад.