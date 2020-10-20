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Фарион удивила Кипиани реакцией на скандал вокруг запрета его книги
Фарион удивила Кипиани реакцией на скандал вокруг запрета его книги

Фарион удивила Кипиани реакцией на скандал вокруг запрета его книги

Фарион удивила Кипиани реакцией на скандал вокруг запрета его книги
08:09 Сегодня Телеграф Высокий замок
Экс-народный депутат Ирина Фарион резко высказалась по поводу запрета книги Вахтанга Кипиани о дисседенте Василии Стусе.

В соцсетях и СМИ не утихает обсуждение скандального решения по иску политика Виктора Медведчука против книги журналиста Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Не удержалась от резких высказываний и Ирина Фарион, которая настаивала, что именно "либеральная идеология" общества привела к такому решению суда. Также Ирина Фарион припомнила Вахтангу Кипиани, что он ее "мочил" за вступление в компартию.

- Думал, что меня уже ничего не удивит, - написал на Facebook в ответ Вахтанг Кипиани. - Но Ирине Фарион это удалось. Оказывается, это она своим вступлением развалила КПСС в тот момент, когда все нормальные оттуда выходили. Жаль, что она не вступает в ОПЗЖ - могла бы и эту партию развалить. Жаль, что такой талант пропадает. 

Автор книги "Дело Василия Стуса" также отметил, что около тысячи людей написали ему в мессенджер после того как стало известно о решении суда о запрете на ее распространение в нынешнем виде. Как сообщал "Телеграф", за несколько часов с момент оглашения вердикта все экземпляры этой книги, доступные в продаже, были раскуплены. 

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Ирина Фарион, Василий Стус, Вахтанг Кипиани.

Автор:

Телеграф
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