Фарион удивила Кипиани реакцией на скандал вокруг запрета его книги

Экс-народный депутат Ирина Фарион резко высказалась по поводу запрета книги Вахтанга Кипиани о дисседенте Василии Стусе.

В соцсетях и СМИ не утихает обсуждение скандального решения по иску политика Виктора Медведчука против книги журналиста Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Не удержалась от резких высказываний и Ирина Фарион, которая настаивала, что именно "либеральная идеология" общества привела к такому решению суда. Также Ирина Фарион припомнила Вахтангу Кипиани, что он ее "мочил" за вступление в компартию.

- Думал, что меня уже ничего не удивит, - написал на Facebook в ответ Вахтанг Кипиани. - Но Ирине Фарион это удалось. Оказывается, это она своим вступлением развалила КПСС в тот момент, когда все нормальные оттуда выходили. Жаль, что она не вступает в ОПЗЖ - могла бы и эту партию развалить. Жаль, что такой талант пропадает.

Автор книги "Дело Василия Стуса" также отметил, что около тысячи людей написали ему в мессенджер после того как стало известно о решении суда о запрете на ее распространение в нынешнем виде. Как сообщал "Телеграф", за несколько часов с момент оглашения вердикта все экземпляры этой книги, доступные в продаже, были раскуплены.