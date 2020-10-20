Подростки до смерти забили молодого мужчину в Николаевской области: детали происшествия

Ночная прогулка по родному городу закончилась для 32-летнего местного жителя смертью. Мужчину забили до смерти два подростка. По крайней мере, такова официальная версия.

В городе Новый Буг Николаевской области похоронили 32-летнего Александра Павленко, которого обнаружили накануне избитым на местном стадионе. Полиция уже задержала подозреваемых в смертельной драке.

Мужчину со следами побоев на стадионе в Новом Буге около трех часов ночи воскресенье, 18 октября, обнаружил охранник. Он рассказал журналистам ТСН, что услышал крики, а когда прибежал на месте увидел окровавленное тело, позвал на помощь медиков, но те оказались бессильны и только констатировали смерть. Позже выяснилось, что это местный житель Александр Павленко, который работал строителем. Друзья погибшего уточняют, что в роковой вечер он ушел из дома за сигаретами и не вернулся.

Через несколько часов полиция задержала двух парней, которые подозреваются в нанесении своему земляку смертельных ран. Причиной драки ребята 16 и 17 лет называют конфликт, уточняют в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

воскресенье, 18 октября, в городе Новый Буг Николаевской области полицейские задержали двух несовершеннолетних, которые до смерти избили 32-летнего мужчину. Ими оказались двое местных жителей райцентра 16-ти и 17-ти лет. Они уже задержаны, им вменяется нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. За это преступление парням грозит 10 лет за решеткой.

Тем временем, приятели погибшего Александра Павленко сомневаются, что нападающих было двое, так как вряд ли они в таком составе могли настолько сильно избить более крепкого мужчину.

- Физически не смогли бы это сделать вдвоем, он крепкий был, их бы обоих положил, - заявил журналистам один из друзей. В ответ правоохранители обещают установить все обстоятельства инцидента.

В еврейском квартале Умани жертвами злоумышленников стали хасиды-подростки, одному из них нападавшие порезали щеку.