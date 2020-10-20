Зеленский объяснил, зачем вводил жесткий карантин и рассказал, что власть сделала для борьбы с "короной"

Президент Украины во время своего обращения в нардепам заявил, что внедрение карантина в Украине весной было вынужденной мерой.

Украинская власть выбирала между двумя сценариями дальнейших действий, относительно пандемии коронавирусного заболевания.

Об этом рассказал глава украинского государства во время своего выступления в Раде.

"Начнем с темы, которой не было в моей либо в чье-либо предвыборной компании. О которой никто не думал ни в Украине, ни во всем мире. Это COVID-19", - начал он.

"С начала его распространения мы приняли жесткие и эффективные меры. Мы выбирали между двумя сценариями: плохим и еще хуже. Удар по экономике через карантин или большое количество заболевших и погибших. Мы выбрали первый вариант", - продолжил президент.

Он рассказал, что благодаря этому были сохранены жизни тысяч украинцев и власть выиграла для нас время, потому что "даже медицинские системы самых успешных стран мира были не готовы к коронавирусу".