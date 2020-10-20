Магнитная буря надвигается: украинцев предупредили об опасности

С сегодняшнего дня, 20 октября, начинаются самые продолжительные в 2020 году магнитные бури.

Космический шторм начнется во вторник, 20 октября. Неблагоприятный период продлится до 25 октября.

Как сообщалось ранее, в эти дни мощность магнитной бури будет достигать отметки в 5 баллов. 26 октября магнитные возмущения слегка ослабнут до 4 уровня, а затем будут постепенно спадать.

Незначительные магнитные взрывы возможны 21, 22 и 26 октября.

Напомним, "Телеграф" дал адаптивные советы тем, кто наиболее зависим от магнитных бурь.

В этот период метеочувствительным людям следует больше уделять внимания правильному питанию, не переедать. Полезным будет занять свое тело небольшими физическими нагрузками. Кроме этого, необходимо соблюдать правильный режим сна и пить достаточно чистой и негазированной воды.

Как ранее сообщалось, синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать в ближайшие дни.