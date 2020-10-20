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«Среда напугает холодом»: синоптик рассказала, где ударят морозы 21 октября

«Среда напугает холодом»: синоптик рассказала, где ударят морозы 21 октября
Обновлено 12:41 Сегодня Телеграф
Сегодня ночью минусовая температура будет в Карпатах, а 21 октября днем на всей территории Украины будет достаточно прохладно.

Ночью в Украине самая низкая температура будет в Карпатах - 0-3 градуса мороза, самая высокая - на юге - 6-10 градусов тепла, а в среднем по Украине - 1-6 градуса выше нуля. Днем, по информации синоптика Натальи Диденко, ожидается плюсовая температура на уровне 10-15 градусов. 

- Осадки в среду, 21 октября, маловероятны, только на Черниговщине, Сумщине местами пройдут периодические дожди, - уточнила синоптик. - Местами туманы. Забегая немного наперед, скажу, что 22-го октября, в четверг, потеплеет до + 12-18 градусов, а на юге даже до 20 градусов. Ветер с северо-западного поменяется на юго-западный, умеренный, временами порывистый.

21-е октября Киев проживет без осадков, но с порывистым юго-западным ветром. Ближайшей ночью в столице 2-5 градусов выше нуля, днем около +12 градусов. 22-23 октября в Киеве ожидает до +17-18 градусов. А с выходных грядет похолодание. 

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Все по теме:

Прогноз, Осадки, Заморозки, Туманы.

Автор:

Телеграф
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