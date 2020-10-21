Когда празднуют День водителя в Украине

День автомобилиста в Украине отмечается в последнее воскресенье октября.

В последнее воскресенье октября в Украине ежегодно отмечается национальный профессиональный праздник - День автомобилистов и работников дорожной отрасли.

Праздник получил официальный статус, когда 13 октября 1993 года первый президент Украины Леонид Кравчук подписал соответствующий указ.

Хоть изначально праздник создавался для профессиональных водителей, управляющих общественным транспортом, грузовиками и такси, но позже поздравлять начали всех, у кого есть автомобиль. А ведь, по подсчетам Федерации автопрома, по состоянию на конец 2019 года, в Украине насчитывалось более 9,7 миллионов автомобилей, из которых 8,4 миллиона - легковые.

Без поздравлений не остаются и те, чья работа связана с сервисным обслуживанием и ремонтом транспортных средств, а также те, кто занимаются их производством.

В этом году праздник отмечают 25 октября.

Не забудьте поздравить знакомых автомобилистов с профессиональным, а также порадовать их полезным подарком.