Промозгло и облачно: какая погода будет в Украине 21 октября

Сегодня в большинстве регионов Украины сохранится холодная и влажная погода. Осадки возможны только в нескольких регионах.

В среду, 21 октября, в Киеве по данным Укргидрометцентра, столбики термометров не поднимутся выше 11-13 градусов, ветер юго-западный 5-10 м/с. В Одессе будет теплее – днем +16…+18. В Харькове сегодня 10-12 градусов со знаком плюс. В Днепре и Запорожье +12…+14, ветер юго-западный 5-10 м/с.

При том, что будет сохраняться высокая влажность, осадки маловероятны. Только в Черниговской и Сумской области возможны дожди, считает синоптик Наталия Диденко.

20 октября Украина попалав мощный западный антициклон и это вылилось в похолодание. Но ближайшие выходные еще обещают быть теплыми. и сохранятся все атрибуты бабьего лета.