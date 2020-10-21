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Ирина Венедиктова назвала дискриминацией маленькую зарплату: сколько получают в Генпрокуратуре

Ирина Венедиктова назвала дискриминацией маленькую зарплату: сколько получают в Генпрокуратуре
11:45 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Глава Офиса генерального прокурора Украины сетует на маленькую заработную плату для работников ведомства.

Гарантия независимости украинских прокуроров оказалась под угрозой, в связи с дискриминационными положениями по оплате труда прокуроров, заложенными в проект бюджета Украины на 2021 год.

Об этом заявила Генпрокурор Ирина Венедиктова на встрече с представителями Совета Европы, - они в ответ выразили свою обеспокоенность.

По словам Венедиктовой, независимость украинских прокуроров оказалась под угрозой из-за низких зарплат, заложенных в госбюджет на следующий год.

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Согласно проекту бюджета на 2021 год рядовой прокурор будет получать 43 780 гривен, работник ОГПУ, - 56 914 гривен, а генеральный прокурор – 74 426 гривен.

Однако стоит учесть, что за прошедший месяц зарплата генерального прокурора Украины выросла в два раза. В сентябре Ирина Венедиктова заработала 108 246 гривен, о чем гласят данные ОГПУ. Оклад генпрокурора составил 69 681 гривну.

В июле этого года Венедиктова рассказала, сколько получает штатный прокурор ведомства"Средняя зарплата прокурора Офиса генпрокурора это где-то 30 000 гривен", - поведала она.

Стоит заметить, что тем временем по состоянию на начало осени 2020 года средняя зарплата в Украине составляет 11446 гривен (16795 грн в Киеве).

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ОГПУ, Ирина Венедиктова.

Автор:

Телеграф
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