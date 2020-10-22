Праздник 22 октября: народные приметы и запреты

22 октября Православная церковь отмечает память одного из двенадцати апостолов - Якова Алфеева. Яков всюжизнь скитался, проповедовал Божье слово в Иудее, а затем вместе с апостолом Андреем направился в Эдессу.
Святой Яков немало сделал на поприще спасения человечества и многих язычников обратил в христианскую веру. Свою земную жизнь он окончил Христовыми тропами - был распят на кресте.
С Якова крестьяне начинали заготавливать дрова для печи. В народе говорили: «Осенние дрова горят ярко, весенние и летние им не чета, нет в них спорины».
Приметы на 22 октября говорят, что это очень сильный и светлый день, когда можно привлечь благополучие и здоровье в свою жизнь.
В этот день начинали молоть пшеницу на крупу. Каша была главным блюдом на крестьянском столе, поэтому Якова студеного еще называли днем первой каши. В этот день принято варить кашу с постным маслом на всю семью. А еще спечь пирог с кашей и созвать друзей за стол. Согласно поверьям, съеденная в этот день каша придаст крепкое здоровье на всю зиму.
В этот день крестьяне закрывали грибной сезон. На Руси верили, что собранные после 22 октября лесные дары не принесут никакой пользы организму.
Запреты 22 октября:
Под строгим запретом лень и прокрастинация.
Не рекомендуется 22 октября медлить с принятием решений. Если вы уверены в своих силах - смело в бой.
Ни в коем случае нельзя игнорировать интуицию. Она поможет избежать досадных ошибок и выровнять курс.
Не стоит делиться своими секретами и мечтами. Если вас услышат в этот день тёмные силы, то планам и намерениям не суждено будет сбыться.
Народные приметы:
Если с утра дождь пошел, то к вечеру жди снега.
Снег на талую землю выпал - к плохому урожаю в следующем году.
Опали все иголки с лиственницы – скоро ударят холода.
На луке много «одежки» - к суровой зиме.
Если с вишни листья еще не опали, то будет оттепель.
Гололедица - к дождю.
Крот во время мороза землю из норы выбрасывает - к потеплению.
Ранее, "Телеграф" сообщал о погоде на 22 октября - тепло, туман и без дождя.