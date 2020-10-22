Праздник 22 октября: народные приметы и запреты

22 октября — день памяти одного из 12 апостолов, Иакова Алфеева. В народе этот день называют Яковом студёным, Древопильцем или Первой кашей.

22 октября Православная церковь отмечает память одного из двенадцати апостолов - Якова Алфеева. Яков всюжизнь скитался, проповедовал Божье слово в Иудее, а затем вместе с апостолом Андреем направился в Эдессу.

Святой Яков немало сделал на поприще спасения человечества и многих язычников обратил в христианскую веру. Свою земную жизнь он окончил Христовыми тропами - был распят на кресте.

С Якова крестьяне начинали заготавливать дрова для печи. В народе говорили: «Осенние дрова горят ярко, весенние и летние им не чета, нет в них спорины».

Приметы на 22 октября говорят, что это очень сильный и светлый день, когда можно привлечь благополучие и здоровье в свою жизнь.

В этот день начинали молоть пшеницу на крупу. Каша была главным блюдом на крестьянском столе, поэтому Якова студеного еще называли днем первой каши. В этот день принято варить кашу с постным маслом на всю семью. А еще спечь пирог с кашей и созвать друзей за стол. Согласно поверьям, съеденная в этот день каша придаст крепкое здоровье на всю зиму.

В этот день крестьяне закрывали грибной сезон. На Руси верили, что собранные после 22 октября лесные дары не принесут никакой пользы организму.

Запреты 22 октября:

Под строгим запретом лень и прокрастинация.

Не рекомендуется 22 октября медлить с принятием решений. Если вы уверены в своих силах - смело в бой.

Ни в коем случае нельзя игнорировать интуицию. Она поможет избежать досадных ошибок и выровнять курс.

Не стоит делиться своими секретами и мечтами. Если вас услышат в этот день тёмные силы, то планам и намерениям не суждено будет сбыться.

Народные приметы:

Если с утра дождь пошел, то к вечеру жди снега.

Снег на талую землю выпал - к плохому урожаю в следующем году.

Опали все иголки с лиственницы – скоро ударят холода.

На луке много «одежки» - к суровой зиме.

Если с вишни листья еще не опали, то будет оттепель.

Гололедица - к дождю.

Крот во время мороза землю из норы выбрасывает - к потеплению.

Ранее, "Телеграф" сообщал о погоде на 22 октября - тепло, туман и без дождя.