Антициклон подарит "южное" тепло: синоптик порадовала прогнозом погоды на завтра в Украине

Завтра антициклон подарит Украине сухую и приятную погоду.

Дожди обходят Украину. Завтра, 23 октября, антициклон подарит практически всей территории Украины сухую погоду. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Ветер ожидается с юго-запада, температура воздуха также будет явно" южная "- в течение дня в Украине предполагается + 15 ° ... + 20 °, на юге + 16 ° ... + 22 °", - написала она.

В Киеве 23 октября дожди маловероятны, потеплеет до + 18 °.

Выходными температура воздуха в Украине станет прохладнее. В субботу в северных районах - небольшие осадки.

Бабье лето в Украине.

Сегодня в Украине потеплеет до + 20 °, теплая погода ожидается на западе и юге. Но выходными стремительно похолодает.

На востоке и севере до + 15 ° днем. Будет солнечно, дождей не ожидается. И уже в субботу тепло начнет понемногу покидать Украину. Местами пройдут дожди. На воскресенье синоптики осадков не прогнозируют.