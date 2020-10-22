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Антициклон подарит "южное" тепло: синоптик порадовала прогнозом погоды на завтра в Украине
Антициклон подарит "южное" тепло: синоптик порадовала прогнозом погоды на завтра в Украине

Антициклон подарит "южное" тепло: синоптик порадовала прогнозом погоды на завтра в Украине

Антициклон подарит "южное" тепло: синоптик порадовала прогнозом погоды на завтра в Украине
13:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Завтра антициклон подарит Украине сухую и приятную погоду.

Дожди обходят Украину. Завтра, 23 октября, антициклон подарит практически всей территории Украины сухую погоду. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Ветер ожидается с юго-запада, температура воздуха также будет явно" южная "- в течение дня в Украине предполагается + 15 ° ... + 20 °, на юге + 16 ° ... + 22 °", - написала она.

В Киеве 23 октября дожди маловероятны, потеплеет до + 18 °.

Выходными температура воздуха в Украине станет прохладнее. В субботу в северных районах - небольшие осадки.

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Сегодня в Украине потеплеет до + 20 °, теплая погода ожидается на западе и юге. Но выходными стремительно похолодает.

На востоке и севере до + 15 ° днем. Будет солнечно, дождей не ожидается. И уже в субботу тепло начнет понемногу покидать Украину. Местами пройдут дожди. На воскресенье синоптики осадков не прогнозируют.

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Погода, Регионы, Наталья Диденко.

Автор:

Телеграф
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