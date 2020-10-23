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Праздник 23 октября: народные приметы и запреты

Праздник 23 октября: народные приметы и запреты
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
23 октября церковь отмечает память двух святых — Евлампия и Евлампию, живших во времена императора Максимилиана, гонителя христиан.

Они были братом и сестрой и трагически погибли в результате гонений на христиан, в во времена правления римского императора Максимиана (285-305) было воздвигнуто сильное гонение на христиан.

Первым христианство принял Евлампий. Узнав об указе императора о том, что город должен быть избавлен от христиан, юноша посмеялся над безумным распоряжением. Евлампия схватили и пытали, пока он не умер. Сестра, узнав о мучениях брата, добровольно сдалась в руки гонителей.Она перетерпела жестокие пытки и была убита вместе с братом.

Согласно народному календарю, в этот день расщепляли поленья на тонкие длинные щепки, чтобы потом использовать их для освещения комнат.

Традиционно в этот день знахари начинали собирать траву, которая имела большую магическую силу, – руту. В домах ее развешивали под потолком для защиты детей от темных сил.

Молодежь в этот день прыгала через костер. Считалось, что это поможет возродиться к новой жизни и продлить молодость. В огне сжигали старые вещи, чтобы избавиться от неприятностей и проблем со здоровьем.

Также в огне сжигали старые вещи, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Евлампиев день воспевает крепкие семейные узы, в особенности, как вы догадались, между братьями и сестрами. Лучше всего будет собраться всей семьей, поговорить по душам. Считается, что теплое общение приносит не только спокойствие и гармонию, но и привлекает удачу в дом.

Запреты 23 октября:

  • Ссоры 23 октября считаются недопустимыми.

  • В этот день ни в коем случае нельзя сплетничать, жадничать и выражаться нецензурными словами.

  • Категорически нельзя пылесосить, смахивать крошки со стола и подметать. Наши предки верили, что таким образом вы отгоняете от себя удачу.

  • Этот день считается неблагоприятным для новых начинаний, поэтому, если не хочешь, чтобы все пошло прахом, лучше не рискуй.

  • 23 октября плохо подходит для свадеб. Наши предки верили: если устроить торжество в эту пятницу, брак долго не продержится.

  • Не рекомендуется устраивать шопинг. Считается, что покупки, совершенные в эту пятницу, долго не прослужат.

Народные приметы:

  • Хорошая погода в этот день говорит о том, что зима не наступит в ближайшее время.

  • Если на иве начали облетать листья – зима будет ранняя.

  • Если на западе ясное небо – дождей не будет.

  • Если на Евлампия слякоть и грязь, то снег не выпадет до 4 ноября.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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