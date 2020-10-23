Праздник 23 октября: народные приметы и запреты

23 октября церковь отмечает память двух святых — Евлампия и Евлампию, живших во времена императора Максимилиана, гонителя христиан.

Они были братом и сестрой и трагически погибли в результате гонений на христиан, в во времена правления римского императора Максимиана (285-305) было воздвигнуто сильное гонение на христиан.

Первым христианство принял Евлампий. Узнав об указе императора о том, что город должен быть избавлен от христиан, юноша посмеялся над безумным распоряжением. Евлампия схватили и пытали, пока он не умер. Сестра, узнав о мучениях брата, добровольно сдалась в руки гонителей.Она перетерпела жестокие пытки и была убита вместе с братом.

Согласно народному календарю, в этот день расщепляли поленья на тонкие длинные щепки, чтобы потом использовать их для освещения комнат.

Традиционно в этот день знахари начинали собирать траву, которая имела большую магическую силу, – руту. В домах ее развешивали под потолком для защиты детей от темных сил.

Молодежь в этот день прыгала через костер. Считалось, что это поможет возродиться к новой жизни и продлить молодость. В огне сжигали старые вещи, чтобы избавиться от неприятностей и проблем со здоровьем.

Также в огне сжигали старые вещи, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Евлампиев день воспевает крепкие семейные узы, в особенности, как вы догадались, между братьями и сестрами. Лучше всего будет собраться всей семьей, поговорить по душам. Считается, что теплое общение приносит не только спокойствие и гармонию, но и привлекает удачу в дом.

Запреты 23 октября:

Ссоры 23 октября считаются недопустимыми.

В этот день ни в коем случае нельзя сплетничать, жадничать и выражаться нецензурными словами.

Категорически нельзя пылесосить, смахивать крошки со стола и подметать. Наши предки верили, что таким образом вы отгоняете от себя удачу.

Этот день считается неблагоприятным для новых начинаний, поэтому, если не хочешь, чтобы все пошло прахом, лучше не рискуй.

23 октября плохо подходит для свадеб. Наши предки верили: если устроить торжество в эту пятницу, брак долго не продержится.

Не рекомендуется устраивать шопинг. Считается, что покупки, совершенные в эту пятницу, долго не прослужат.

Народные приметы: