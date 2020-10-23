Парень помочился на портреты Героев Небесной сотни в центре Киева: фото негодяя попало в сеть

Уроженец Донецка, который учится в столичном вузе, обмочил памятное место - Аллею Героев Небесной сотни. Активисты требуют жесткого наказания.

В ночь на 23 октября в центре Киева пьяный молодой человек поиздевался над портретами Героев Небесной Сотни на улице Институтской. За это его задержала полиция.

Как сообщила активистка Алина Боднар, молодчик умышленно справил нужду возле портретов Ивана Городнюка, Петра Гаджи, Назара Войтовича и Устима Голоднюка. Этот момент зафиксирован на видео, а на место вызвана полиция.

"Мы от себя, как от неравнодушных, которым до сих пор болит память Небесной Сотни, сделаем все возможное, чтобы не допустить повторения такого. Подонок должен быть наказан. Мы все-таки обязаны сохранить Институтскую, и память Героев должны уважать ВСЕ", - отметила Боднар.

Позже девушка уточнила, что отличился 21-летний уроженец Донецка, который учится на третьем курсе Государственного университета телекоммуникаций. Мужчина провел ночь в следственном изоляторе.

Видео с объяснениями злоумышленника на своей странице разместил Зорян Шкиряк - советник министра МВД Украины Арсения Авакова, написав, что тот обязательно ответит по закону.

В отделе коммуникации полиции Киева уточняют, что действия студента квалифицированы как "хулиганство". Ему грозит штраф в размере от 17 до 34 тыс. гривен, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.