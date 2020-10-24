Дожди и прохлада: синоптики поделились прогнозом погоды на выходные

В ближайшие сутки, 24 октября, на западе ожидается дождливая и весьма холодная погода. На остальной территории страны будет сухо.
Об этом сообщает Украинского гидрометеоцентр.
"Ветер северно-западный, в среднем 5-10 м/с", - говорится в сообщении.
Погода 24 октября
Прогноз погоды на субботу, 24 октября, по Украине:
Ужгород – +15...+17, небольшой дождь
Львов – +15...+17, небольшой дождь
Ивано-Франковск – +14...+16, небольшой дождь
Тернополь – +14...+16, небольшой дождь
Черновцы – +15...+17, небольшой дождь
Хмельницкий – +15...+17, небольшой дождь
Луцк – +14...+16, небольшой дождь
Ровно – +14...+16, небольшой дождь
Житомир – +15...+17, небольшой дождь
Винница – +16...+18, небольшая облачность
Одесса – +19...+21, небольшая облачность
Николаев – +21...+23, небольшая облачность
Херсон – +21...+23, небольшая облачность
Симферополь – +21...+23, небольшая облачность
Кропивницкий – +15...+17, небольшая облачность
Черкассы – +15...+17, небольшая облачность
Чернигов – +14...+16, небольшой дождь
Сумы – +14...+16, небольшой дождь
Полтава – +11...+13, небольшая облачность
Днепр – +16...+18, небольшая облачность
Запорожье – +20...+22, небольшая облачность
Донецк – +14...+16, небольшая облачность
Луганск – +13...+15, небольшая облачность
Харьков – +13...+15, небольшая облачность
Киев – +14...+16, небольшой дождь
Небольшие осадки ожидаются также и в столице Украины и близлежащих областях, Черниговской, Сумской и Житомирской.
Погода 25 октября
В воскресенье, 25 октября, незначительные дожди ожидаются в Донецкой и Луганской областях. На западе и севере страны днем ожидается +9...+13, а ночью – от +5 до +9. На территории центральной части страны днем воздух прогреется до +13...+16, а ночью до +7...+10. На востоке и юге днем ожидается 15-18 градусов тепла, а ночью – от +8 до +12.