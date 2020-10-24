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Суббота, 24.10.2020
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Дожди и прохлада: синоптики поделились прогнозом погоды на выходные

Дожди и прохлада: синоптики поделились прогнозом погоды на выходные
Обновлено 07:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В ближайшие сутки, 24 октября, на западе ожидается дождливая и весьма холодная погода. На остальной территории страны будет сухо.

Об этом сообщает Украинского гидрометеоцентр.

"Ветер северно-западный, в среднем 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Погода 24 октября

Прогноз погоды на субботу, 24 октября, по Украине:

  • Ужгород – +15...+17, небольшой дождь

  • Львов – +15...+17, небольшой дождь

  • Ивано-Франковск – +14...+16, небольшой дождь

  • Тернополь – +14...+16, небольшой дождь

  • Черновцы – +15...+17, небольшой дождь

  • Хмельницкий – +15...+17, небольшой дождь

  • Луцк – +14...+16, небольшой дождь

  • Ровно – +14...+16, небольшой дождь

  • Житомир – +15...+17, небольшой дождь

  • Винница – +16...+18, небольшая облачность

  • Одесса – +19...+21, небольшая облачность

  • Николаев – +21...+23, небольшая облачность

  • Херсон – +21...+23, небольшая облачность

  • Симферополь – +21...+23, небольшая облачность

  • Кропивницкий – +15...+17, небольшая облачность

  • Черкассы – +15...+17, небольшая облачность

  • Чернигов – +14...+16, небольшой дождь

  • Сумы – +14...+16, небольшой дождь

  • Полтава – +11...+13, небольшая облачность

  • Днепр – +16...+18, небольшая облачность

  • Запорожье – +20...+22, небольшая облачность

  • Донецк – +14...+16, небольшая облачность

  • Луганск – +13...+15, небольшая облачность

  • Харьков – +13...+15,  небольшая облачность

  • Киев – +14...+16, небольшой дождь

Небольшие осадки ожидаются также и в столице Украины и близлежащих областях, Черниговской, Сумской и Житомирской.

Погода 25 октября

В воскресенье, 25 октября, незначительные дожди ожидаются в Донецкой и Луганской областях. На западе и севере страны днем ожидается +9...+13, а ночью – от +5 до +9. На территории центральной части страны днем воздух прогреется до +13...+16, а ночью до +7...+10. На востоке и юге днем ожидается 15-18 градусов тепла, а ночью – от +8 до +12.

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Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Октябрь, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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