Дожди и прохлада: синоптики поделились прогнозом погоды на выходные

В ближайшие сутки, 24 октября, на западе ожидается дождливая и весьма холодная погода. На остальной территории страны будет сухо.

Об этом сообщает Украинского гидрометеоцентр.

"Ветер северно-западный, в среднем 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Погода 24 октября

Прогноз погоды на субботу, 24 октября, по Украине:

Ужгород – +15...+17, небольшой дождь

Львов – +15...+17, небольшой дождь

Ивано-Франковск – +14...+16, небольшой дождь

Тернополь – +14...+16, небольшой дождь

Черновцы – +15...+17, небольшой дождь

Хмельницкий – +15...+17, небольшой дождь

Луцк – +14...+16, небольшой дождь

Ровно – +14...+16, небольшой дождь

Житомир – +15...+17, небольшой дождь

Винница – +16...+18, небольшая облачность

Одесса – +19...+21, небольшая облачность

Николаев – +21...+23, небольшая облачность

Херсон – +21...+23, небольшая облачность

Симферополь – +21...+23, небольшая облачность

Кропивницкий – +15...+17, небольшая облачность

Черкассы – +15...+17, небольшая облачность

Чернигов – +14...+16, небольшой дождь

Сумы – +14...+16, небольшой дождь

Полтава – +11...+13, небольшая облачность

Днепр – +16...+18, небольшая облачность

Запорожье – +20...+22, небольшая облачность

Донецк – +14...+16, небольшая облачность

Луганск – +13...+15, небольшая облачность

Харьков – +13...+15, небольшая облачность

Киев – +14...+16, небольшой дождь

Небольшие осадки ожидаются также и в столице Украины и близлежащих областях, Черниговской, Сумской и Житомирской.

Погода 25 октября

В воскресенье, 25 октября, незначительные дожди ожидаются в Донецкой и Луганской областях. На западе и севере страны днем ожидается +9...+13, а ночью – от +5 до +9. На территории центральной части страны днем воздух прогреется до +13...+16, а ночью до +7...+10. На востоке и юге днем ожидается 15-18 градусов тепла, а ночью – от +8 до +12.