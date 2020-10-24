День водителя: интересные идеи для подарка

День автомобилиста и дорожника отмечается в Украине в 4-е воскресенье октября. В 2020 году профессиональный праздник выпадает на 25-е число.
День автомобилиста с удовольствием отмечают и люди, работающие в автомобильной промышленности, и профессиональные водители.
"Телеграф" предлагает интересные идеи для тех, кто хочет сделать приятный подарок на День автомобилиста близким и родным людям. Также можно поздравить друзей в этот день красивым поздравлением.
Если хочется сделать полезный подарок человеку, который много часов подряд находится за рулем, можно купить ему автомобильную термокружку, работающую от прикуривателя.
Также подойдет автомобильный чайник и удобная кофеварка.
Дальнобойщику доставит особую радость автомобильный душ, с помощью которого можно будет освежиться практически в любом месте.
Владельцу машины можно дарить видеорегистратор или автонавигатор новой модели.
Отличным и уютным подарком станут стильные чехлы, сидение с подогревом или массажная накидка.
Неплохая идея для подарка на день автомобилиста - столик, крепящийся непосредственно к рулю.
А вот начальство может вручить своим лучшим работникам специальные грамоты и награды, в лучшем случае - хорошую премию.
Если бюджет для подарка ограничивается небольшой суммой, стоит присмотреться к таким подаркам, как забавная футболка или кепка с тематической надписью, чашка в форме шин или светофора, набор с коньяком или просто тортик, мясное ассорти.
Также ранее "Телеграф" писал, что еще можно подарить на День автомобилиста.