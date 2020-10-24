День водителя: интересные идеи для подарка

День автомобилиста и дорожника отмечается в Украине в 4-е воскресенье октября. В 2020 году профессиональный праздник выпадает на 25-е число.

День автомобилиста с удовольствием отмечают и люди, работающие в автомобильной промышленности, и профессиональные водители.

"Телеграф" предлагает интересные идеи для тех, кто хочет сделать приятный подарок на День автомобилиста близким и родным людям. Также можно поздравить друзей в этот день красивым поздравлением.

Если хочется сделать полезный подарок человеку, который много часов подряд находится за рулем, можно купить ему автомобильную термокружку, работающую от прикуривателя.

Также подойдет автомобильный чайник и удобная кофеварка.

Дальнобойщику доставит особую радость автомобильный душ, с помощью которого можно будет освежиться практически в любом месте.

Владельцу машины можно дарить видеорегистратор или автонавигатор новой модели.

Отличным и уютным подарком станут стильные чехлы, сидение с подогревом или массажная накидка.

Неплохая идея для подарка на день автомобилиста - столик, крепящийся непосредственно к рулю.

А вот начальство может вручить своим лучшим работникам специальные грамоты и награды, в лучшем случае - хорошую премию.

Если бюджет для подарка ограничивается небольшой суммой, стоит присмотреться к таким подаркам, как забавная футболка или кепка с тематической надписью, чашка в форме шин или светофора, набор с коньяком или просто тортик, мясное ассорти.

Также ранее "Телеграф" писал, что еще можно подарить на День автомобилиста.