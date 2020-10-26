Праздник 26 октября: народные приметы и запреты

26 октября (13 октября по старому стилю) православные чествуют Иверскую икону Пресвятой Богородицы. Икона почитается как чудотворная. Ее оригинал, написанный, по преданию, евангелистом Лукой, хранится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции.

На Руси этой иконе молились об избавлении от разных напастей, об утешении в бедах, от пожара, об умножении плодородия земли.

Также, православная церковь чтит память мучеников Карпа, епископа Фиатирийского, диакона Папилы, его сестры Агафоники и мученика Агафодора.

Святой Карп был родом из города Пергама. Его поставили епископом Фиатиры (города, находящегося на юго-востоке от Пергама). К Карпу приходило множество людей, которые, слушая его проповеди, укреплялись в вере и принимали крещение.

На Карпа и его помощника и друга Папилу донесли. Святых схватили и подвергли унижениям и истязаниям. Мучеников избивали железными прутьями, отправляли в огненную печь, на них спускали медведицу.

За Папилой и Карпом добровольно последовали Агафоника и Агафодор. В Сардах Агафодора до смерти забили воловьими жилами, а остальным мученикам отрубили головы.

В народе этот праздник называют также банным обиходьем. В этот день крестьяне приводили баню в порядок, меняли гнилые доски и лавки, чистили емкости для воды, печь.

Люди верили, что в бане обитает дух, которого называли банником. Зачастую банника представляли в виде маленького, но очень сильного старичка. Он был голый, с длинной бородой, покрытой плесенью. Люди, приходящие в парную, старались умилостивить живущего в ней духа. Ему оставляли кусочек мыла, в кадушках немного воды, а в углу – веник.

Запреты 26 октября:

Запрещается 26 октября мыться в одиночку.

Не стоит в этот понедельник доверять незнакомцам. Велик риск обмана.

Не рекомендуется хвалиться своими достижениями.

Нельзя выяснять отношения в этот день.

Лучше не надевать чёрное. Иначе намеченные планы сорвутся, мирные беседы закончатся конфликтом, а любые телодвижения окажутся напрасными.

Народные приметы: