На ночном подсчете голосов выборов в Киеве напали на наблюдательницу (видео)

Всю ночь на избирательных участках продолжался подсчет голосов. Не все участники процесса смогли совладать с собой, так в Святошинском районе Киева один из членов комиссии напал на наблюдателя от партии "Голос". Причиной стала видеосъемка.

Об инциденте в Facebook сообщил украинский волонтер и блогер Роман Синицын.

"Так проходит ночь на выборах, которые хотят закончить то ли в первый тур, то ли с пророссийским кандидатом во втором туре", - комментирует видео Синицин. На кадрах видно, как мужчина агрессивно пытается запретить съемку, используя матерную лексику.

Синицын уточняет, что так неподобающе себя вел Игорь Барановский – член комиссии от партии "Европейская Солидарность". Задержала мужчину полиция только после приезда мобильной группы и народного депутата Ярослава Железняка от партии "Голос".

На выборах городского головы в столице уверенно лидирует действующий мэр Виталий Кличко.