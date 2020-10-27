Праздник 27 октября: народные приметы и запреты

В церкви 27 октября почитается память святой Параскевы (Прасковьи) Сербской. Одна из известных великомучениц с именем Параскева жила в XX века. В переводе с греческого ее имя означает "пятница".

Когда родители Прасковьи умерли, то она решила раздать наследство бедным людям и сама отправилась в Константинополь для того чтобы принять монашеский постриг. Потом она отправилась на Святую землю, чтобы поклониться святыням. После паломничества жила отшельницей в Иорданской долине.

27 октября в народе часто называли Прасковьей-Грязницей, Трепальницей, Грязнихой. Очень часто на Прасковью погода портится, и идет дождь. Температура воздуха также понижается. Как правило, сухой и теплой погоды в этот день практически никогда не бывает.

Параскева Пятница считалась покровительницей рожениц. Девушки в этот день молились об удачном замужестве. Они могли просить Параскеву послать им хорошего жениха. Матери молились за детей.

Обязательно задабривали 27 октября домового: выносили для него еду во двор, чтобы в будущем скот хорошо водился и не болел. Верили, что именно домашние животные находились на попечении домового.

Запреты 27 октября:

Во вторник не стоит шить, стирать, чинить одежду или заниматься пряжей.

Постарайтесь перенести начало важных дел на другую дату, иначе вам не удастся их закончить.

27 октября лучше меньше смеяться, иначе весь оставшийся год придется много плакать.

Также не рекомендуется расчесывать волосы беременным девушкам.

Народные приметы: