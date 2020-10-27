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Праздник 27 октября: народные приметы и запреты
Праздник 27 октября: народные приметы и запреты

Праздник 27 октября: народные приметы и запреты

Праздник 27 октября: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В церкви 27 октября почитается память святой Параскевы (Прасковьи) Сербской. Одна из известных великомучениц с именем Параскева жила в XX века. В переводе с греческого ее имя означает "пятница".

Когда родители Прасковьи умерли, то она решила раздать наследство бедным людям и сама отправилась в Константинополь для того чтобы принять монашеский постриг. Потом она отправилась на Святую землю, чтобы поклониться святыням. После паломничества жила отшельницей в Иорданской долине.

27 октября в народе часто называли Прасковьей-Грязницей, Трепальницей, Грязнихой. Очень часто на Прасковью погода портится, и идет дождь. Температура воздуха также понижается. Как правило, сухой и теплой погоды в этот день практически никогда не бывает.

Параскева Пятница считалась покровительницей рожениц. Девушки в этот день молились об удачном замужестве. Они могли просить Параскеву послать им хорошего жениха. Матери молились за детей.

Обязательно задабривали 27 октября домового: выносили для него еду во двор, чтобы в будущем скот хорошо водился и не болел. Верили, что именно домашние животные находились на попечении домового.

Запреты 27 октября:

  • Во вторник не стоит шить, стирать, чинить одежду или заниматься пряжей.

  • Постарайтесь перенести начало важных дел на другую дату, иначе вам не удастся их закончить.

  • 27 октября лучше меньше смеяться, иначе весь оставшийся год придется много плакать.

  • Также не рекомендуется расчесывать волосы беременным девушкам.

Народные приметы:

  • Если в этот день на дорогах много грязи, то через четыре недели установится настоящая зима.

  • Если на Параскеву большая грязь, то выпавший снег сразу устанавливает зимний путь.

  • Яркое звездное небо – к богатому урожаю.

  • Вороны раскаркались – к оттепели.

  • Дождь в этот день сулит хороший урожай пшеницы в следующем году. Если же стоит сухая и ветреная погода, то следующий год будет засушливым и неурожайным.

  • Пасмурная и снежная погода предвещает ненастье в конце мая.

  • Лес инеем покрылся – в следующем году овес уродится.

  • Если на рябине много ягод, следующее лето будет дождливым.

  • Если нора ежа с краю леса расположена, зима будет теплая, а если в середине – морозная.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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