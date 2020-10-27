Грядут дожди и холод: синоптик предупредила, когда испортится погода в Украине

Теплая погода продержится в Украине еще два дня, а с пятницы, 30 октября температура начнет понижаться и будут идти дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В среду, 28 октября, в большинстве областей Украины на протяжении дня ожидается +13…+18 градусов, на юге до +20 градусов. Из-за антициклона дождей не будет, но подует юго-восточный ветер, несильный или умеренный.

В Киеве 28 октября также тепло и сухо, днем до +15 градусов. И такая погода сохранится в Украине до 30 октября – с этой даты, прогнозирует синоптик, стартует похолодание и дождливая погода.

"Так что наслаждайтесь на еще открытых террасах, больше ходите пешком, фотографируйте чернобрывцы, проветрите самые теплые одеяла и пледы, сварите что-то из тыквы, а кто не любит тыкву – пора рубить первый винегрет, который постепенно входит в нашем меню аж до марта", - советует Диденко.

27 октября в церкви почитают Назария Римлянина, в связи с чем все носители имени Назар празднуют свои именины.