Последнее тепло: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

В среду, 28 октября, на всей территории Украины сохранится теплая, сухая погода.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В южных областях самая высокая температура 28 октября будет в Херсоне +16…+18, в Одессе +14…+16, в Николаеве +15…+17. Везде будет ветрено.
На западе прохладнее всего +13…+15 будет в Ивано-Франковске и Луцке. На таком же уровне температура будет держаться и в Сумах, Харькове и Чернигове. Здесь день пройдет без осадков.
Самая низкая температура в Луганске – днем максимум +12…+14, ветер юго-восточный.
В Киеве днем +13…+15 градусов, ветер юго-восточный 5-10 м/с, переменная облачность.
Теплая и солнечная погода сохранится в Украине не только 28, но и 29 октября.
А уже в пятницу, 30 октября, начнется похолодание, погода будет облачной и дождливой.
Напомним, 19 октября курорт Драгобрат засыпало снегом.