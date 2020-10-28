Последнее тепло: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

В среду, 28 октября, на всей территории Украины сохранится теплая, сухая погода.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В южных областях самая высокая температура 28 октября будет в Херсоне +16…+18, в Одессе +14…+16, в Николаеве +15…+17. Везде будет ветрено.

На западе прохладнее всего +13…+15 будет в Ивано-Франковске и Луцке. На таком же уровне температура будет держаться и в Сумах, Харькове и Чернигове. Здесь день пройдет без осадков.

Самая низкая температура в Луганске – днем максимум +12…+14, ветер юго-восточный.

В Киеве днем +13…+15 градусов, ветер юго-восточный 5-10 м/с, переменная облачность.

Теплая и солнечная погода сохранится в Украине не только 28, но и 29 октября.

А уже в пятницу, 30 октября, начнется похолодание, погода будет облачной и дождливой.

Напомним, 19 октября курорт Драгобрат засыпало снегом.