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Праздник 29 октября: народные приметы и запреты

Праздник 29 октября: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

29 октября православная церковь отмечает память мученика Лонгина Сотника и преподобного Лонгина Яренгского.

О жизни святого Лонгина известно немного. Согласно писанию, Лонгин Яренгский жил в XVI веке и подвизался в Соловецком Спасо-Преображенском монастыре вместе с праведником Иоанном. В стенах монастыря святые занимались строительством, перевозкой по морю в обитель различных грузов. В 1561 году, возвращаясь в монастырь на судах, преподобные Иоанн и Лонгин попали в бурю и утонули.

Согласно церковному преданию, вскоре от их мощей стали происходить чудеса, что привлекло множество людей. Над могилами святых была построена часовня, а впоследствии – храм в честь святителя Николая Чудотворца.

Мученик Лонгин Сотник родился в Каппадокии. В народе его называют Сотником, или Вратником, поскольку, по церковному преданию, Лонгин стоял на страже у Гроба Господня. Лонгин был свидетелем настоящих чудес при Кресте Господнем (затмение солнца, землетрясение, распавшиеся камни, восставшие из открывшихся гробов мертвецы). Он уверовал в Господа именно после того, как своими глазами увидел чудеса.

Именно Лонгин пронзил копьем ребра распятого Мессии и, когда кровь Господа попала ему в глаза, он прозрел. До этого момента сотник очень плохо видел и только с Божьей помощью смог исцелиться.

Лонгин считался целителем от болезней, связанных с глазами, а еще помогал бороться с нечистой силой. Наши предки верили, что если он стоит у ворот, дому нечистые духи не страшны.

В этот день из сундуков доставали теплые вещи, которые выносили на мороз, чтобы на них попал добрый и целебный солнечный свет.

Запреты дня:

  • В четверг не стоит заниматься вышивкой, рукоделием и мелким ремонтом.

  • В этот день категорически запрещено заниматься делами, которые могут отразиться на зрении.

  • Строго нельзя ругаться, злиться и сквернословить. Иначе вас может ожидать несчастье.

  • Предки считали, что в этот день не нужно сидеть дома. Но выходить на улицу стоит умытым и в чистой одежде.

Народные приметы 29 октября:

  • Порывистый ветер – к дождю.

  • Юго-западный ветер – к ненастью, которое продлится достаточно долго.

  • Если дождь с утра пошел, то он продлится недолго. А вот начавшийся в обед дождик может затянуться на целые сутки.

  • Облака на небе редкие – к ясной и морозной погоде.

  • Мутная и бледная луна – к снегу и морозу.

  • Если ночное небо ясное и звездное, то на утро будет хорошая погода.

  • Домашняя птица на одной лапе стоит – к похолоданию.

  • Тучи против ветра идут – к дождю.

  • Тучи опускаются – к ненастью.

  • Иней на деревьях – к потеплению.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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