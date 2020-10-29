Праздник 29 октября: народные приметы и запреты

29 октября православная церковь отмечает память мученика Лонгина Сотника и преподобного Лонгина Яренгского.
О жизни святого Лонгина известно немного. Согласно писанию, Лонгин Яренгский жил в XVI веке и подвизался в Соловецком Спасо-Преображенском монастыре вместе с праведником Иоанном. В стенах монастыря святые занимались строительством, перевозкой по морю в обитель различных грузов. В 1561 году, возвращаясь в монастырь на судах, преподобные Иоанн и Лонгин попали в бурю и утонули.
Согласно церковному преданию, вскоре от их мощей стали происходить чудеса, что привлекло множество людей. Над могилами святых была построена часовня, а впоследствии – храм в честь святителя Николая Чудотворца.
Мученик Лонгин Сотник родился в Каппадокии. В народе его называют Сотником, или Вратником, поскольку, по церковному преданию, Лонгин стоял на страже у Гроба Господня. Лонгин был свидетелем настоящих чудес при Кресте Господнем (затмение солнца, землетрясение, распавшиеся камни, восставшие из открывшихся гробов мертвецы). Он уверовал в Господа именно после того, как своими глазами увидел чудеса.
Именно Лонгин пронзил копьем ребра распятого Мессии и, когда кровь Господа попала ему в глаза, он прозрел. До этого момента сотник очень плохо видел и только с Божьей помощью смог исцелиться.
Лонгин считался целителем от болезней, связанных с глазами, а еще помогал бороться с нечистой силой. Наши предки верили, что если он стоит у ворот, дому нечистые духи не страшны.
В этот день из сундуков доставали теплые вещи, которые выносили на мороз, чтобы на них попал добрый и целебный солнечный свет.
Запреты дня:
В четверг не стоит заниматься вышивкой, рукоделием и мелким ремонтом.
В этот день категорически запрещено заниматься делами, которые могут отразиться на зрении.
Строго нельзя ругаться, злиться и сквернословить. Иначе вас может ожидать несчастье.
Предки считали, что в этот день не нужно сидеть дома. Но выходить на улицу стоит умытым и в чистой одежде.
Народные приметы 29 октября:
Порывистый ветер – к дождю.
Юго-западный ветер – к ненастью, которое продлится достаточно долго.
Если дождь с утра пошел, то он продлится недолго. А вот начавшийся в обед дождик может затянуться на целые сутки.
Облака на небе редкие – к ясной и морозной погоде.
Мутная и бледная луна – к снегу и морозу.
Если ночное небо ясное и звездное, то на утро будет хорошая погода.
Домашняя птица на одной лапе стоит – к похолоданию.
Тучи против ветра идут – к дождю.
Тучи опускаются – к ненастью.
Иней на деревьях – к потеплению.