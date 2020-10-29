Когда празднуют День тренера в 2020 году

В пятницу, 30 октября, в Украине отмечают праздник - День тренера, который считается неофициальным праздником спортивных тренеров.

Впервые идея этого профессионального спортивного праздника появилась в 1999 году у представителей Федерации спортивной и художественной гимнастики РФ, но идею поздравлять тренеров подхватили и наши соотечественники.

Тренеры не просто обучают спортсменов премудростям спортивного мастерства. По большому счету, они создают авторитет державы на международной арене, способствуют формированию к ней уважения со стороны иностранных граждан.

Тренер помогает достигать спортивных результатов, учит ставить цели и достигать их, воспитывает силу воли, ответственность, командный дух, пунктуальность, собранность, следит за вашим здоровьем, режимом, питанием, сном. Этот человек чувствует ваше настроение, умеет вовремя подбодрить. Этот человек всегда вас поддержит и поймет, потому что он у вас верит! Известны всему миру украинские тренеры - Валерий Лобановский, Олег Блохин, Андрей Шевченко (футбол), Ирина Дерюгина (гимнастика), Светлана Медведева (теннис), Нина Кожух (плавание) и другие.

В этот день принято поздравлять всех тренеров страны, в том числе и детских наставников, работающих в спортивных школах, а также фитнес-инструкторов.

Так, обычно 30 октября в специализированных спортивных учреждениях устаиваются застолья, во время которых в адрес виновников торжества звучат теплые слова и наилучшие пожелания. А лучшим спортивным специалистам вручаются дипломы и почетные грамоты.