Как распознать инсульт: Ульяна Супрун назвала симптомы болезни

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что может стать причиной инсульта и по каким симптомам его можно распознать.

Об этом она рассказала на своей странице в Фейсбук.

Какие могут быть симптомы инсульта?

Наиболее удобно запомнить симптомы инсульта с аббревиатурой МОЗОК.

М - (мовлення) речь. Внезапное нарушение речи или человек не может ответить на вопрос.

О - (очі) глаза. Неожиданная потеря зрения или четкого видения одним или двумя глазами.

З - (запаморочення) головокружение. Потеря равновесия или головокружение в голове.

О - (обличчя) лицо. Появление асимметрии на лице во время речи.

К - конечности. Внезапная слабость или онемение конечностей.

Иногда инсульт может проявиться только интенсивной головной болью.

"В случае инсульта, крайне важно как можно быстрее обратиться за помощью, это - неотложное состояние. Чем быстрее человек получит помощь, тем выше шансы она будет иметь полноценное выздоровление, нормальную жизнь после инсульта и не будет тяжелых осложнений", - отмечает Супрун.

Что может спровоцировать инсульт?

Около 90% случаев всех инсультов обусловлены факторами риска, на которые мы можем влиять.

Риск инсульта повышают:

курение,

злоупотребление алкоголем,

недостаточная физическая активность (менее 150 мин в неделю),

избыточный вес и ожирение.

Медицинские проблемы, которые существенно увеличивают риски:

повышенное кровяное давление (более чем 140/90 мм рт.ст.),

сахарный диабет,

мерцательная аритмия (повышает риск инсульта в 5 раз),

высокий уровень холестерина.

"Очевидными советами в этом случае является то, что стоит отказаться от курения, уменьшить потребление алкоголя или отказаться от него вообще, улучшить свое питание и быть как можно более активными в любом возрасте. А также контролировать медицинские проблемы, которые повышают риск иметь инсульт", - отметила Ульяна Супрун.

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