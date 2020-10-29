Как распознать инсульт: Ульяна Супрун назвала симптомы болезни

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что может стать причиной инсульта и по каким симптомам его можно распознать.
Об этом она рассказала на своей странице в Фейсбук.
Какие могут быть симптомы инсульта?
Наиболее удобно запомнить симптомы инсульта с аббревиатурой МОЗОК.
Иногда инсульт может проявиться только интенсивной головной болью.
"В случае инсульта, крайне важно как можно быстрее обратиться за помощью, это - неотложное состояние. Чем быстрее человек получит помощь, тем выше шансы она будет иметь полноценное выздоровление, нормальную жизнь после инсульта и не будет тяжелых осложнений", - отмечает Супрун.
Что может спровоцировать инсульт?
Около 90% случаев всех инсультов обусловлены факторами риска, на которые мы можем влиять.
Риск инсульта повышают:
Медицинские проблемы, которые существенно увеличивают риски:
"Очевидными советами в этом случае является то, что стоит отказаться от курения, уменьшить потребление алкоголя или отказаться от него вообще, улучшить свое питание и быть как можно более активными в любом возрасте. А также контролировать медицинские проблемы, которые повышают риск иметь инсульт", - отметила Ульяна Супрун.
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