ТОП-7 украинских брендов, на которые стоит обратить внимание в Черную пятницу

Когда речь заходит о косметике, сразу вспоминаются Dior, Chanel или Huda Beauty. В голове вертятся десятки названий родом из Франции, Великобритании, США, Японии… А как насчет Made in Ukraine? Ведь в Украине тоже создают качественную продукцию, но мы упорно забываем об этом и в день распродаж хватаемся за иностранные баночки. Более того, многие отечественные бренды делают ставку на натуральные составы. При этом дороже — не значит эффективнее, потому что украинские компании не оплачивают таможню и в большинстве своем не закупают ингредиенты за рубежом. Давайте познакомимся с марками, которые дают фору мировым гигантам бьюти-индустрии и достойны внимания в Черную пятницу.

1. White Mandarin

Фишкой бренда является серия на основе проросших зерен злаковых: кукурузы, овса, ячменя, ржи, пшеницы. Органические компоненты оздоравливают кожу и волосы, помогают поддерживать молодость и красоту. Никаких консервантов, искусственных красителей и продуктов переработки нефти. Формулы White Mandarin содержат рекордное количество натуральных масел и растительных экстрактов, которые насыщают кожу витаминами, антиоксидантами и питательными веществами.

2. Mr. Scrubber

Несколько лет назад бренд начинал с производства кофейных скрабов. Сегодня его арсенал насчитывает свыше 300 позиций! Скрабы, кремы, мыла, маски, масла, гели и шампуни Mr. Scrubber полюбились многим украинцам. Для создания продуктов компания выбирает только действенное сертифицированное сырье и проверенную рецептуру.

«Вы получаете ожидаемый эффект и даже чуть больше, ведь каждое средство изготовлено руками наших специалистов и содержит частицу нашей заботы».

3. Яка

«Мы первыми создали в Украине действительно натуральный продукт — косметику Яка, которая ухаживает и вдохновляет».

Популярность к бренду пришла не сразу, ведь он был первым среди производителей натуральной косметики. В то время органическая продукция делала лишь робкие шаги в сторону рынка. Когда-то варившая мыло ручной работы, сейчас Яка предлагает разнообразные средства для лица, тела и волос: ухаживающие, для ванны и душа, для загара.

4. Dushka

Самая «вкусная» натуральная косметика. Она пахнет так, что вы захотите ее съесть! Скрабы-жвачки, мыла-капкейки, сладкая вата для тела и многие другие бьюти-десерты покорили сердца тысяч украинцев. Dushka — 100 % handmade, который создала одесситка Елена Душечкина в 2014 году. Все началось с мыловарения на дому, превратившись позже в целое производство. Бренд и поныне не изменяет исконным традициям: все продукты изготавливают, разливают, украшают и упаковывают вручную.

5. Piel Cosmetics

«Красивая и здоровая кожа является нашей главной задачей и объектом вдохновения. Мы хотим, чтобы вы получали удовольствие от каждого взгляда в зеркало».

Кожа по-испански — «Piel» (Пьель). В 2008 году бренд разработал свою первую серию профессиональных косметических средств и вошел в число фаворитов у специалистов клиник и салонов. Особенность продукции — наличие в составах низкомолекулярной гиалуроновой кислоты и наносеребра.

6. PeNa

История бренда началась в 2014 году с желания основателей Наташи и Оли Петрик создавать качественную украинскую косметику. В ассортименте есть продукция для ухода за телом, руками, лицом и волосами, включая мужскую линейку, состоящую из шампуней, крема после бритья, масла и воска для бороды. Косметика создана на базе природных компонентов и не содержит вредных веществ. Наташа и Оля не только сами разрабатывают рецептуру, но и проверяют эффективность средств на себе.

7. Vigor Cosmetique

Основное преимущество кремов, сывороток, масок и других продуктов Vigor — крайне высокая концентрация биологически активных веществ, которые воплощают единство красоты и здоровья. Только натуральные компоненты. Продукция не содержит химических красителей и консервантов, гормонов, канцерогенов, минеральных масел и парабенов. Каждая женщина независимо от типа кожи, возраста и образа жизни сможет найти у Vigor подходящее средство.

Пора готовиться к Черной пятнице! Тем более, среди украинских брендов определенно есть что взять на заметку.