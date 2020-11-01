Праздник 1 ноября: народные приметы и запреты

В церковном календаре 1 ноября - это дата перенесения мощей преподобного Иоанна Рыльского, которого считают покровителем болгар.

Иоанн родился в конце 9 века в селе Скрино. В юности поступил послушником в один из монастырей, где научился читать и писать, а также изучать богословские книги. Через некоторое время принял иноческий постриг и уединился в лесу, поселившись в сплетенной из хвороста хижине. После перебрался в пещеру. Вскоре вокруг пещеры Иоанна стали селиться паломники, а позже здесь возник монастырь. Через 30 лет после своей кончины Иоанн явился игумену Рыльского монастыря и велел перенести его мощи в Средец (ныне это город София). Когда открыли могилу Иоанна, то обнаружили мощи нетленными.

Крестьяне отмечали, что в этот становится очень коротким, а ночью порой бывают заморозки. Говорили, что именно в ноябре бывает наибольшее количество осенних туманов. Существовало поверье, что в этот день домовой треплет гривы лошадям и поднимает их на дыбы.

Католики 1 ноября отмечают День всех святых. По преданию, в начале последнего месяца осени души возвращаются в свои дома.

Что запрещено делать 1 ноября

Запрещено отказывать нуждающимся в милостыне, иначе можно прожить весь год в нищете.

Нельзя оставлять на ночь сохнуть вещи на улице.

Народные приметы 1 ноября