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Праздник 1 ноября: народные приметы и запреты

Праздник 1 ноября: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В церковном календаре 1 ноября - это дата перенесения мощей преподобного Иоанна Рыльского, которого считают покровителем болгар.

Иоанн родился в конце 9 века в селе Скрино. В юности поступил послушником в один из монастырей, где научился читать и писать, а также изучать богословские книги. Через некоторое время принял иноческий постриг и уединился в лесу, поселившись в сплетенной из хвороста хижине. После перебрался в пещеру. Вскоре вокруг пещеры Иоанна стали селиться паломники, а позже здесь возник монастырь. Через 30 лет после своей кончины Иоанн явился игумену Рыльского монастыря и велел перенести его мощи в Средец (ныне это город София). Когда открыли могилу Иоанна, то обнаружили мощи нетленными.

Крестьяне отмечали, что в этот становится очень коротким, а ночью порой бывают заморозки. Говорили, что именно в ноябре бывает наибольшее количество осенних туманов. Существовало поверье, что в этот день домовой треплет гривы лошадям и поднимает их на дыбы.

Католики 1 ноября отмечают День всех святых. По преданию, в начале последнего месяца осени души возвращаются в свои дома.

Что запрещено делать 1 ноября

  • Запрещено отказывать нуждающимся в милостыне, иначе можно прожить весь год в нищете.

  • Нельзя оставлять на ночь сохнуть вещи на улице.

Народные приметы 1 ноября

  • Если в этот день холодно, значит весна не скоро настанет.

  • Не дать лошади отдохнуть - к несчастью и бедности.

  • В этот день стоит большая грязь - зима придет через 4 недели.

  • По примете 1 ноября - на улице тепло - весна будет теплой, а зима также не станет отличаться сильными морозами.

  • Родившиеся 1 ноября отличаются некоторой болтливостью. Носить им следует гранат.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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