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Куриное мясо светится в темноте: находка из супермаркета напугала украинку

Куриное мясо светится в темноте: находка из супермаркета напугала украинку
14:24 Сегодня Телеграф

В Ивано-Франковске женщина купила в супермаркете куриное мясо, которое потом начало светиться в темноте - это стало предметом бурного обсуждения в сети.

О ситуации стало известно в Facebook.

По словам женщины, курицу она купила в супермаркете "Сильпо" и решила приготовить из нее борщ.

"Купила в "Сильпо" курятину, бросила в борщ, и дала кусочек кошке. Кошка не съела... Ночью встаю - а оно светится! Только что голограммы не транслирует. Есть ли среди вас пищевики или просто знающие люди, которые могут объяснить это явление?" - спросила Елена.

Она призналась, что даже успела поесть борща, который был приготовлен на этом мясе, и он оказался вкусным.

При этом женщина пожаловалась, что даже куриный жир на пальцах рук также светился.

Кстати, одно из объяснений из комментариев под постом звучит так:

"В торговых сетях довольно часто для увеличения срока хранения используются смеси фосфатов. Они включают соли фосфорных кислот. Действительно, они могут светиться. И если это яркое свечение, значит, мясо обработали неправильным составом фосфатов. Вот и все".

Читательница Вера комментирует:

"Свечение мяса. Фосфоресцирующееся мясо излучает лучи средней длины волны. Их окраска голубая, зеленовато-желтая, сине-белая, изумрудно-серебристая. Данный вид порчи возникает в результате размножения на поверхности мясной туши фотогенных бактерий, которые являются аэробами, обладающие способностью свечения - фосфоресценцией. Мясо заражается ими при хранении в камерах хранения.

Свечение обусловлено наличием в клетках бактерий фотогенных вещества(люциферин), который окисляется кислородом при участии фермента люциферазы. В группу фотобактерий относятся грамотрицательные и грамположительные палочки (кокки и вибрион). Фотогенные бактерии хорошо размножаются на рыбе и мясе, но не вызывают каких-либо изменений их запаха, консистенции и других органолептических показателей. Бактерии светящиеся поражают не только свежее мясо, мясные полуфабрикаты, но и колбасные изделия. Фосфоресценция появляется при наличии влажной среды через 3 ... 4 суток после убоя. При появлении первых признаков гнилостного разложения фосфоресценция прекращается, поскольку протеолитические бактерии инактивируют фосфоресцирующуюся микрофлору. Фосфоресценции противодействуют циркуляция воздуха, смещение реакции среды в кислую сторону и снижения температуры. Мясо с фосфоресценцией пригодно для потребления, поскольку не установлено образования токсинов".

Светлана Нуртазаева добавляет:

"Так мы питаемся будто мясо едим а затем онкология и всякие проблемы со здоровьем но ведь лично я выращиваю дома различную птицу для детей живущих в Одессе и для себя порой везу на базар так много всего то господа говорят что дорого (недавно индокачек продавала по 100 за кг и гуси тоже так за индюка хотела по 130 и где там дорого говорят в Магазине дешевле, а то что зерном и картофелем кормишь и еще все время крапиву собираешь тыквы и все домашнее то никто считает. Вот и едят то что дешевле поэтому такие последствия. Разве это еда для людей".

Лучшая уличная еда со всего мира (Фото)

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Все по теме:

Украина, Мясо, Продукты, Супермаркет, Супермаркеты, Сильпо.

Автор:

Телеграф
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