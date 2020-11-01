Украину зальет дождями: синоптики рассказали, какой будет погода в начале ноября

Начало ноября отметится традиционными осенними дождями и утренними туманами.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

В воскресенье, 1 ноября, погода в части Украины будет дождливой и пасмурной. Однако на западе прогнозируют преимущественно переменную облачность без осадков.

Погода 1 ноября

Прогноз погоды на воскресенье, 1 ноября, по Украине:

Ужгород – +10...+12, небольшая облачность

Львов – +9...+11, небольшая облачность

Ивано-Франковск – +7...+9, небольшая облачность

Тернополь – +9...+11, небольшая облачность

Черновцы – +8...+10, небольшая облачность

Хмельницкий – +8...+10, небольшая облачность

Луцк – +8...+10, небольшая облачность

Ровно – +9...+11, небольшая облачность

Житомир – +7...+9, дождь

Винница – +9...+11, дождь

Одесса – +10...+12, дождь

Николаев – +12...+14, дождь

Херсон – +10...+12, дождь

Симферополь – +12...+14, дождь

Кропивницкий – +9...+11, дождь

Черкассы – +8...+10, дождь

Чернигов – +8...+10, дождь

Сумы – +10...+12, дождь

Полтава – +9...+11, дождь

Днепр – +11...+13, дождь

Запорожье – +10...+12, дождь

Донецк – +12...+14, дождь

Луганск – +12...+14, дождь

Харьков – +11...+13, дождь

Киев – +7...+9, дождь

Ветер северный, 4-5 м/с. Давление: 762-756 мм рт.ст. Влажность 68-70%.

В Киеве тоже будет дождливо и довольно ветрено. Термометры застынут на отметке +8 градусов.

Погода 2 ноября

В понедельник, 2 ноября, часть дождей из центральной Украины переместятся в восточную часть страны.

Ветер северно-западный 5-6 м/с. Давление: 762-756 мм рт.ст. Влажность: 83-85%.