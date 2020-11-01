Украину зальет дождями: синоптики рассказали, какой будет погода в начале ноября

Начало ноября отметится традиционными осенними дождями и утренними туманами.
Об этом рассказали в Укргидрометцентре.
В воскресенье, 1 ноября, погода в части Украины будет дождливой и пасмурной. Однако на западе прогнозируют преимущественно переменную облачность без осадков.
Погода 1 ноября
Прогноз погоды на воскресенье, 1 ноября, по Украине:
Ужгород – +10...+12, небольшая облачность
Львов – +9...+11, небольшая облачность
Ивано-Франковск – +7...+9, небольшая облачность
Тернополь – +9...+11, небольшая облачность
Черновцы – +8...+10, небольшая облачность
Хмельницкий – +8...+10, небольшая облачность
Луцк – +8...+10, небольшая облачность
Ровно – +9...+11, небольшая облачность
Житомир – +7...+9, дождь
Винница – +9...+11, дождь
Одесса – +10...+12, дождь
Николаев – +12...+14, дождь
Херсон – +10...+12, дождь
Симферополь – +12...+14, дождь
Кропивницкий – +9...+11, дождь
Черкассы – +8...+10, дождь
Чернигов – +8...+10, дождь
Сумы – +10...+12, дождь
Полтава – +9...+11, дождь
Днепр – +11...+13, дождь
Запорожье – +10...+12, дождь
Донецк – +12...+14, дождь
Луганск – +12...+14, дождь
Харьков – +11...+13, дождь
Киев – +7...+9, дождь
Ветер северный, 4-5 м/с. Давление: 762-756 мм рт.ст. Влажность 68-70%.
В Киеве тоже будет дождливо и довольно ветрено. Термометры застынут на отметке +8 градусов.
Погода 2 ноября
В понедельник, 2 ноября, часть дождей из центральной Украины переместятся в восточную часть страны.
Ветер северно-западный 5-6 м/с. Давление: 762-756 мм рт.ст. Влажность: 83-85%.