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Украину зальет дождями: синоптики рассказали, какой будет погода в начале ноября

Украину зальет дождями: синоптики рассказали, какой будет погода в начале ноября
07:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Начало ноября отметится традиционными осенними дождями и утренними туманами.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

В воскресенье, 1 ноября, погода в части Украины будет дождливой и пасмурной. Однако на западе прогнозируют преимущественно переменную облачность без осадков.

Погода 1 ноября

Прогноз погоды на воскресенье, 1 ноября, по Украине:

  • Ужгород – +10...+12, небольшая облачность

  • Львов – +9...+11, небольшая облачность

  • Ивано-Франковск – +7...+9, небольшая облачность

  • Тернополь – +9...+11, небольшая облачность

  • Черновцы – +8...+10, небольшая облачность

  • Хмельницкий – +8...+10, небольшая облачность

  • Луцк – +8...+10, небольшая облачность

  • Ровно – +9...+11, небольшая облачность

  • Житомир – +7...+9, дождь

  • Винница – +9...+11, дождь

  • Одесса – +10...+12, дождь

  • Николаев – +12...+14, дождь

  • Херсон – +10...+12, дождь

  • Симферополь – +12...+14, дождь

  • Кропивницкий – +9...+11, дождь

  • Черкассы – +8...+10, дождь

  • Чернигов – +8...+10, дождь

  • Сумы – +10...+12, дождь

  • Полтава – +9...+11, дождь

  • Днепр – +11...+13, дождь

  • Запорожье – +10...+12, дождь

  • Донецк – +12...+14, дождь

  • Луганск – +12...+14, дождь

  • Харьков – +11...+13, дождь

  • Киев – +7...+9, дождь

Ветер северный, 4-5 м/с.  Давление: 762-756 мм рт.ст. Влажность 68-70%.

В Киеве тоже будет дождливо и довольно ветрено. Термометры застынут на отметке +8 градусов.

Погода 2 ноября

В понедельник, 2 ноября, часть дождей из центральной Украины переместятся в восточную часть страны.

Ветер северно-западный 5-6 м/с. Давление: 762-756 мм рт.ст. Влажность: 83-85%.

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Погода, Дожди, Ноябрь.

Автор:

Телеграф
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