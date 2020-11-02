Праздник 2 ноября: народные приметы и запреты

2 ноября (20 октября по старому стилю) чтут память христианского святого Артемия Антиохийского, который жил в IV веке. По преданию, Артемий служил военачальником при императоре Константине Великом. За успехи на воинском поприще он получил должность наместника Египта.

Когда к власти пришел император Юлиан Отступник и начались гонения на христиан, Артемий выступил против него, за что был подвергнут аресту и пыткам. Он стойко перенес все мучения и не отрекся от Христа. Позже его обезглавили.

На Руси было принято молить Артемия об избавлении от случайной смерти. Его считали защитником от разного рода болезней.

Считалось, что в этот день к человеческому жилью начинали приближаться волки. Также, существует поверье, что на защиту человека, рожденного в этот день, встает волчица.

В это время было принято заниматься починкой заборов и квасить капусту. Крестьяне верили, что чем крепче забор, тем урожайнее будет следующий год.

По погоде, стоявшей на 2 ноября, можно было определить наступающую зиму.

Запреты 2 ноября:

2 ноября 2020-го категорически нельзя ругаться, устраивать разборки и скандалить.

На Артемия запрещалось устраивать шумные праздники и вечеринки.

Народные приметы: