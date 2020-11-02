Скачать
Понедельник, 02.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Главные события недели: скандал вокруг КСУ, забастовка в Беларуси и повышение цен на газ
Главные события недели: скандал вокруг КСУ, забастовка в Беларуси и повышение цен на газ
В статье для FT Зеленский написал о российских марионетках, которые стоят за скандальным решением КСУ
В статье для FT Зеленский написал о российских марионетках, которые стоят за скандальным решением КСУ
Праздник 2 ноября: народные приметы и запреты
Праздник 2 ноября: народные приметы и запреты
УПЛ: результаты матчей 8-го тура чемпионата Украины и турнирное положение команд
УПЛ: результаты матчей 8-го тура чемпионата Украины и турнирное положение команд

Праздник 2 ноября: народные приметы и запреты

Праздник 2 ноября: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

2 ноября (20 октября по старому стилю) чтут память христианского святого Артемия Антиохийского, который жил в IV веке. По преданию, Артемий служил военачальником при императоре Константине Великом. За успехи на воинском поприще он получил должность наместника Египта.

Когда к власти пришел император Юлиан Отступник и начались гонения на христиан, Артемий выступил против него, за что был подвергнут аресту и пыткам. Он стойко перенес все мучения и не отрекся от Христа. Позже его обезглавили.

На Руси было принято молить Артемия об избавлении от случайной смерти. Его считали защитником от разного рода болезней.

Считалось, что в этот день к человеческому жилью начинали приближаться волки. Также, существует поверье, что на защиту человека, рожденного в этот день, встает волчица.

В это время было принято заниматься починкой заборов и квасить капусту. Крестьяне верили, что чем крепче забор, тем урожайнее будет следующий год.

По погоде, стоявшей на 2 ноября, можно было определить наступающую зиму.

Запреты 2 ноября:

  • 2 ноября 2020-го категорически нельзя ругаться, устраивать разборки и скандалить.

  • На Артемия запрещалось устраивать шумные праздники и вечеринки.

Народные приметы:

  • Если лиственница иглы сбросила, то скоро снег выпадет, и долго не будет таять.

  • На деревьях иней – следующий год будет неурожайным.

  • Волки воют – скоро похолодает.

  • Волки собираются в стаи – к сильным морозам.

  • Волк перебежал дорогу – к счастью.

  • Снег выпал на сухую землю – к потеплению.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бывшего охранника Яроша избили в российской колонии
02 В статье для FT Зеленский написал о российских марионетках, которые стоят за скандальным решением КСУ
03 Молдова выбрала президента: появились данные экзитпола
04 Как уберечься от COVID-19: Тина Кароль поделилась своими лайфхаками
05 "Делятся на омоновцев и людей": сеть поразило фото детской игры в Беларуси
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Саакашвили снова проиграл выборы в Грузии: объявлены результаты
Саакашвили снова проиграл выборы в Грузии: объявлены результаты
&quot;Делятся на омоновцев и людей&quot;: сеть поразило фото детской игры в Беларуси
"Делятся на омоновцев и людей": сеть поразило фото детской игры в Беларуси
В &quot;Лиге смеха&quot; показали &quot;адскую&quot; пародию на Дмитрия Гордона (видео)
В "Лиге смеха" показали "адскую" пародию на Дмитрия Гордона (видео)
Меган Маркл и принцу Гарри приказали вернуть деньги британским налогоплательщикам
Меган Маркл и принцу Гарри приказали вернуть деньги британским налогоплательщикам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь