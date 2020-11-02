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Как перевести ребенка на дистанционное обучение: инструкция от Минобразования

Как перевести ребенка на дистанционное обучение: инструкция от Минобразования
14:55 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Родители в случае нежелания отправлять ребенка в школу во время пандемии коронавируса могут перевести его на дистанционное обучение.

Об этом сообщает сайт Минобразования.

По ее словам, это предусмотрено действующим законодательством.

"По новому закону об общем среднем образовании, вы можете в любой момент перевести своего ребенка на дистанционное обучение. Есть такая форма - семейное образование. Это то, что можно сделать быстро и в чем школа не может вам отказать", - сообщается на сайте.

Главным минусом такой формы образования является то, что ответственность за полученные знания несут родители.

"Единственное, что вам должна школа, - это дать индивидуальный учебный план и принимать каждый месяц контрольные работы", - уточняют на сайте.

Это самый подходящий вариант, если домашнее обучение планируется временно. 

"Если вы не постоянно, а временно в связи с пандемией не хотите отпускать ребенка в школу, так как боитесь, что там не будут предпринимать противоэпидемиологических мер, вы просто пишете такое заявление, ребенок временно будет учиться дистанционно. Потом, когда ситуация изменится, вы сможете вернуться".

Если по каким-либо причинам (независимо от карантина) родители принимают сознательное решение об обучении ребенка дистанционно на постоянной основе (в течение учебного года), необходимо обратиться в учреждение образования, который предоставляет услуги именно по дистанционной форме получения образования. Такое заведение может быть любой формы собственности (государственной, коммунальной, частной). Но он должен иметь системотехническое обеспечения для организации именно дистанционной формы получения образования - компьютерное оборудование, программное обеспечение, электронные образовательные ресурсы и тому подобное. О том, что учебное заведение может обеспечивать именно такую форму получения образования, он обязательно информирует на своем сайте (или на сайте учредителя).

Права ребенка в школе

Во время дистанционного обучения содержание образования и количество часов для его освоения не сокращается, а реализуется в синхронном и асинхронном режимах (с учетом необходимости предотвращения ухудшения здоровья учащихся и учителей, а также технических возможностей для синхронного взаимодействия).

Проводить все уроки синхронно, то есть онлайн, с использованием видеоинструменты Skype, Zoom.

Украинских школьников хотят отправить на дистанционное обучение: названы сроки

Оценивание результатов обучения учащихся проводится дистанционно. Но количество работ, которые выполняют учащиеся для такой оценки (с фиксацией оценки в классном журнале) не должна быть чрезмерной и вызывать перегрузки учащихся.

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Минобразование, Дистанционное обучение, Домашнее обучение.

Автор:

Телеграф
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